TRANSFERDE FATİH TERİM'E DEV ÇALIM
Beşiktaş, ismi Galatasaray'la anılan Emre Mor için sezon sonunda teklif götürecek.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Celta Vigolu Emre Mor'un önerildiği ortaya çıktı. Danimarka Ligi ekibi Nordsjaelland'ta forma giydiği dönemde de kulübün planlarında yer alan ancak Borussia Dortmund'a kaptırılan 20 yaşındaki futbolcunun, yine hedefler arasına eklendiği bildirildi. Celta Vigo'da kadro dışı olması sebebiyle mutsuz olan genç kanat oyuncusunun, yeni bir maceraya hazır olduğu kaydedildi. Geçen sezonun başında Borussia Dortmund'tan 13 milyon euro (66 milyon TL) karşılığında İspanyol ekibine transfer olan Mor için Beşiktaş'ın ilk olarak kiralama önerisinde bulunacağı öğrenildi.
"SEZON SONUNDA KARAR VERECEĞİZ"
Celta Vigo'nun La Liga'da oynadığı son maçın kadrosunda yer almayan Emre için kulübün teknik direktörü Juan Carlos Unzue, geçen hafta İspanyol basınına bir açıklama yapmıştı. Unzue, "Emre'yi Sevilla maçı kadrosuna almadım çünkü geçen hafta ona da söylediğim gibi davranışları, takım arkadaşları ile aynı değil. Diğerlerinden farklı davranıyor. Sezon bittiğinde bazı şeylere karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Genç oyuncuyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği, kulübünün ilk etapta bu ismi kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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