TRANSFERDE YILIN BOMBASI! SÜPER LİG EKİBİ SNEİJDER'E TEKLİF YAPTI
Antalyaspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Sneijder'ın peşine düştü.
Yeni sezona Avrupa hedefiyle hazırlanan ve yapılan transferlerle adından sıkça söz ettiren Antalyaspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve takımdan gönderilmek istenen Sneijder ile temas kurmaya başladı. Kırmızı-beyazlı yöneticilerin, daha önce de Jong transferi için yapılan görüşmelerde sarı-kırmızılı yöneticilere Sneijder'ın durumunu da sordukları öğrenildi.
İKNA ETME ÇABALARI SÜRÜYOR
Antalyaspor yöneticilerin Sneijder ile görüşmelerini sürdürdükleri ve oyuncuyu ikna etme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Antalyaspor'un, Hollandalı futbolcunun transferi için ciddi bütçe ayırdıkları gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Kırmızı-beyazlılar, Sneijder ile anlaşamamaları halinde Galatasaray'ın bir diğer Hollandalı oyuncusu de Jong'u kadroya katmak için de yoğun çaba harcıyor.
Kaynak: haberinburada
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