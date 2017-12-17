TREN YOLUNDA SELFİE ÇEKİYORLARDI, GELEN TRENİ FARK ETMEDİLER
Endonezya'da 4 kız arkadaş, tren yolunda selfie çekerken gelen treni fark etmedi, tren kızlardan birinin kafasına çarptı. 16 yaşındaki kız mucizevi şekilde hayatta kaldı.
16 yaşındaki Ely Hayati ve üç kız arkadaşı, demiryolunda selfie çekmek isterken az kalsın canlarından oluyordu. Olay geçtiğimiz günlerde, Endonezya'nın Central Java bölgesindeki Purworejo kentinde gerçekleşti.
TRENİ FARK ETMEDİ
Raylara uzanan genç kız selfie çekerken trenin yaklaştığını fark etmedi. Hayati'nin kafasına çarpan tren kızı oldukça uzağa savurdu. Mucize şekilde ölümden dönen Hayati, kafasındaki ciddi yaralanmaya rağmen hayatta kalmayı başardı.
DURUMU HENÜZ NET DEĞİL
Videoda, genç kız yaralandığını söylemesine rağmen arkadaşlarının durumun ciddiyetinin farkında varamayıp gülmeye devam ettikleri görüldü.
Polis tarafından yerel bir hastaneye kaldırılan kızın kafasına dikiş atılırken, doktorlar uzun süreli bir beyin hasarı yaşayıp yaşamadığını hemen söyleyemeyeceklerini ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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