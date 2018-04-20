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Trenin üstüne çıktı, elektrik akımına kapılarak can verdi

TRENİN ÜSTÜNE ÇIKTI, ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK CAN VERDİ

Trenin üzerinde yürüyen Hintlinin elektrik akımına kapılarak can verdiği anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tarih : 20 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : Trenin Üstüne Çıktı, Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi(6/10)2

Hindistan'da kaydedilen videoda, perona yanaşan trenin üzerinden bir adamın yürüdüğü görülüyor. Trenin üzerindeyken yüksek gerilim yüklü tellere temas eden adam, akıma kapılarak saniyeler içinde can veriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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