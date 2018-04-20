TRENİN ÜSTÜNE ÇIKTI, ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK CAN VERDİ
Trenin üzerinde yürüyen Hintlinin elektrik akımına kapılarak can verdiği anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Hindistan'da kaydedilen videoda, perona yanaşan trenin üzerinden bir adamın yürüdüğü görülüyor. Trenin üzerindeyken yüksek gerilim yüklü tellere temas eden adam, akıma kapılarak saniyeler içinde can veriyor.
Kaynak: haberinburada
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