TRİBÜNDE SKANDAL! PANTOLONUNU İNDİREN TARAFTAR, KAMERALARA YAKALANDI
İngiltere'de Sunderland taraftarı, Reading'e 3-1 yenildikleri maçta tribünde pantolonunu indirerek tuvaletini yaptı.
Beşiktaş'ın opsiyonlu olarak kiraladığı Lens'in takımı Sunderland'in Reading'i konuk ettiği maçta sahalarımızda görmek istemediğimiz türden bir olay yaşandı.
Championship'te 23. sırada yer alan Sunderland'in Reading'e 3-1 yenildiği karşılaşmada bir taraftar, herkes yanından ayrıldıktan sonra şaşkın bakışlar arasında pantolonunu indirip tuvaletini yaptı.
"BUNU ÇALIŞANLAR TEMİZLEYECEK"
The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz taraftarlar bu iğrenç olaya büyük tepki gösterdi. Bir taraftar "Bu adam buraya pisliğini yaptı. Bunu çalışanlar temizleyecek. Onlar açısından kötü bir durum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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