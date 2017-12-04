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Tribünde skandal! Pantolonunu indiren taraftar, kameralara yakalandı

TRİBÜNDE SKANDAL! PANTOLONUNU İNDİREN TARAFTAR, KAMERALARA YAKALANDI

İngiltere'de Sunderland taraftarı, Reading'e 3-1 yenildikleri maçta tribünde pantolonunu indirerek tuvaletini yaptı.

Tarih : 04 Aralık 2017, 12:50
Puan Ver : Tribünde Skandal! Pantolonunu İndiren Taraftar, Kameralara Yakalandı(10/10)6

Beşiktaş'ın opsiyonlu olarak kiraladığı Lens'in takımı Sunderland'in Reading'i konuk ettiği maçta sahalarımızda görmek istemediğimiz türden bir olay yaşandı.

Championship'te 23. sırada yer alan Sunderland'in Reading'e 3-1 yenildiği karşılaşmada bir taraftar, herkes yanından ayrıldıktan sonra şaşkın bakışlar arasında pantolonunu indirip tuvaletini yaptı.

"BUNU ÇALIŞANLAR TEMİZLEYECEK"

The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz taraftarlar bu iğrenç olaya büyük tepki gösterdi. Bir taraftar "Bu adam buraya pisliğini yaptı. Bunu çalışanlar temizleyecek. Onlar açısından kötü bir durum" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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