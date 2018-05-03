TRT DİZİSİNDE İZLEYİCİYİ YERİNDEN ZIPLATAN SAHNE!
Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'da gömüldüğü mezardan çıkan Noyan için düzenlenen ayin, ekran başındaki izleyiciyi derinden sarstı.
TRT ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Diriliş Ertuğrul, dün akşam nefes kesen bir bölümle izleyicisiyle buluştu.
İKİ SÜRPRİZ BİRDEN
Geçtiğimiz sezonun bomba isimlerinden Noyan'ın geri dönüşüyle farklı bir boyut kazanan dizide, Halime Sultan'ın ölümü ekran başındakileri derinden sarstı.
KORKU FİLMİ GİBİ
Farklı mizacı ile dikkat çeken Noyan'ın gömüldüğü mezardan çıkışı esnasında düzenlenen ayin töreni ise korku filmlerine taş çıkartacak cinstendi.
Kaynak: haberinburada
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