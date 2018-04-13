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Trt Sunucusu, İsrail Ordusunu Öven Büyükelçiyi Köşeye Sıkıştırdı!
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TRT SUNUCUSU, İSRAİL ORDUSUNU ÖVEN BÜYÜKELÇİYİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI!


TRT sunucusu, İsrail ordusunu öven büyükelçiyi köşeye sıkıştırdı!
Tarih : 13 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : Trt Sunucusu, İsrail Ordusunu Öven Büyükelçiyi Köşeye Sıkıştırdı!(9/10)5

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh TRT World'de yayınlanan 'newsmaker' programına konuk oldu. Programın ana konusu geçtiğimiz hafta toprak günü gösterilerinde sivil Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiydi.

"İSRAİL ORDUSU DÜNYANIN EN AHLAKLI ORDULARINDAN BİRİDİR"

Büyükelçi Na'eh, İsrail ordusunun sivilleri hedef almadığını, öldürülenlerin Hamas üyesi olduğunu ileri sürdü. Bununla da yetinmeyen Na'eh "İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordularından biri" ifadesini kullandı.

"SİLAHSIZ SİVİL FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRMEK Mİ AHLAKİ?"

Bu sözler üzerine programın sunucusu İmran Garda, İsrail askerleri tarafından öldürülen silahsız Filistinlilerin görüntüleri eşliğinde Büyükelçi'ye "Üzgünüm ama silahsız sivil insanların keskin nişancılar tarafından kafalarından vurularak öldürülmesi mi ahlaki?" diye karşılık verdi.

"BU KİŞİLER BİZİM ASKERLER İÇİN TEHDİT OLUŞTURDUKLARI İÇİN ÖLDÜLER"

TRT World sunucusunun çıkışı karşısında zor anlar yaşayan Büyükelçi Na'eh, soruya, "Bu kişiler bizim askerler için tehdit oluşturdukları için öldürüldüler" şeklinde yanıt vermeye çalıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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