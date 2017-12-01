TRT WORLD MUHABİRİNİN GİZEMLİ ÖLÜMÜ! 5. KATTAN DÜŞTÜ, POLİS ÖLÜM NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR
Yeni Zelandalı TRT World muhabiri Yasmina Ryan, İstanbul Beşiktaş'ta arkadaşıyla kaldığı evin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Polis, Ryan'ın nasıl düştüğünü araştırıyor.
Yeni Zelandalı TRT World muhabiri Yasmina Ryan, 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis, gazeteci Ryan'ın düşme nedenini araştırıyor.
ARKADAŞI ÇIĞLIK ÜZERİNE OLAYI FARK ETTİ
Olay, Ortaköy, Dereboyu Caddesi'nde saat 01.44 sıralarında meydana geldi. Gazeteci Yasmina Ryan, akşam saatlerinde evine gitti. Birlikte kaldığı arkadaşıyla bir süre oturan daha sonra Ryan odasına geçti. Ryan'ın ev arkadaşı duyduğu bir çığlık üzerine uyandı. Odasına baktığında da arkadaşı Ryan'ın 5'inci kattaki dairenin penceresinden düştüğünü fark ederek, polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasmina Ryan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ryan'ın cansız bedeni polis incelmesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
DÜŞME ANINI GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Polis, düşme nedenini araştırırken Ryan'ın ev arkadaşının ifadesine başvurdu. Ryan'ın ev arkadaşının düşme anını görmediğini, sesler üzerine odaya koştuğunu söylediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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