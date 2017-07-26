TRT'DEN FETÖ AÇIKLAMASI: HİÇBİRİNİN KURUMUMUZLA İLGİSİ KALMADI
TRT hakkında bugün yapılan haberlerde, kurumun geçmiş dönemlerde FETÖ'cü Hakan Şükür ve Ekrem Dumanlı'ya yüksek ücretler ödediği, kurum içindeki bazı örgüt üyelerinin de, FETÖ sorgulamalarının üstünü kapattığı iddia edilmişti.
TRT: HİÇBİRİNİN KURUMLA İLGİSİ KALMADI
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü, basında yer alan "FETÖ Yapılanması" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.
TRT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
İlgili haberlere konu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, geçmiş yıllardaki yapılanmaya ilişkindir. Söz konusu yıllardaki FETÖ yapılanmasına dair tüm iddialar, mezkur iddianamenin hazırlanmasından önce TRT tarafından yargıya intikal ettirilmiş ve idari olarak gereği yapılmıştır. Haberlerde adları geçen FETÖ sanıklarının çoğu 01.09.2016 tarihli, kalan kısmı ise 22.11.2016 ve 07.02.2017 tarihli KHK'lar ile ihraç edilmiş ve hiçbir sanığın kurumumuzla irtibatı kalmamıştır. Kurumumuz FETÖ ile mücadelede devletin tüm organları ile işbirliği içinde üzerine düşeni büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir.
Kaynak: haberinburada
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