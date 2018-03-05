TRÜF MANTARI KAÇAKÇISINA 466 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Topladığı trüf mantarını, belgesiz ve izinsiz olarak yurt dışına çıkarmak isterken yakalanan İtalyan kaçakçıya, Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü ekiplerince 466 bin lira para cezası kesildi.
Bir İtalyan vatandaşının, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Trakya Bölgesi'ndeki ormanlardan kaçak olarak topladığı 28 kilo 960 gram beyaz trüf mantarını, yurt dışına izinsiz çıkarmak isterken Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yakalandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kişiye 466 bin 509 lira para cezası kesildiği ifade edildi.
TÜRKİYE'DE KİLOSU BİN 200 LİRA
Bu olayın ardından İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce, devlet ormanlarında kaçak yollarla trüf toplayanlara karşı koruma ve denetim faaliyetlerine hız verildiği aktarıldı.
Türkiye'de çok bilinmeyen ancak ticari değeri yüksek olan beyaz trüf mantarının kilosunun bin 200 liraya satıldığı belirtildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Türkiye'deki önemli doğal zenginliklerden ve kıymetli bitki türlerinden olan trüf mantarından sürdürülebilir faydalanma ilkesine zarar verecek kanunsuz müdahalelere izin vermeyeceklerini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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