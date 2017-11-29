Beyaz Saray'daki koltuğuna 20 Ocak 2016'da oturan ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayına kadar yaklaşık 49 milyar dolarlık silah satışına imza attı.

ABD Kongresine yapılan askeri anlaşma bildirimlerinden elde edilen verilere göre Trump, son dönemin en fazla silah satışı yapan başkanlarından biri olarak kayıtlara geçti.

TRUMP 10 AYDA 49 MİLYAR DOLARLIK SİLAH SATTI

Buna göre 2017 yılının Ocak-Kasım ayları arasında Trump yönetiminde ABD, yaklaşık 49 milyar dolar değerindeki askeri silah, mühimmat ve malzemeyi birçok farklı ülkeye satarak son yılların en yüksek satış rakamlarından birine ulaştı. Geçen yılki 33 milyar dolarlık satışın ardından bu yıl 50 milyar doları zorlayan bir seviyeye ulaşılması, Trump yönetiminin "silah anlaşmaları konusunda önceki yönetimlerden daha istekli" olduğu şeklinde değerlendirildi.

TEK KALEMDE EN YÜKSEK SATIŞ KANADA'YA

Tek kalemde en yüksek miktardaki silah satışını "FA-18 Super Hornet" uçağı ile Kanada'ya gerçekleştiren ABD, bu satış için Kanada ile eylül ayında 5,2 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

BAHREYN VE SUUDİ ARABİSTAN DA EN ÇOK SİLAH ALAN ÜLKELERDEN

Kanada'yı 3,9 milyar dolar ile Bahreyn takip ederken, bu ülkenin yıl içinde birden fazla kalemde askeri silah ve ekipman aldığı kaydedildi. Bahreyn'in ardından gelen Suudi Arabistan ise 23 Ocak'tan bu yana ABD'den toplam 3,6 milyar dolarlık askeri alım gerçekleştirdi.

HENÜZ İMZALANMAMIŞ MİLYARLARCA DOLARLIK ASKERİ SATIŞLAR VAR

Trump'ın Riyad ziyareti sırasında medyaya yansıyan 110 milyar dolarlık askeri yatırım mutabakatı ise henüz Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansı verileri arasında görünmüyor. Yeni anlaşma taslağının, ancak tüm konu başlıkları müzakere edildikten sonra bir anlaşmaya dönüşeceği ve ABD'deki ilgili makamların önüne geleceği kaydediliyor.

İNGİLTERE ABD'DEN 3,2 MİLYAR DOLAR ASKERİ ALIM YAPTI

Suudi Arabistan'ın ardından ABD'den en fazla askeri alım yapan ülkeler arasında İngiltere dikkati çekiyor. İngiltere'nin Washington'dan bu yıl içerisinde değişik kalemlerde 3,2 milyar dolar askeri alım yaptığı görülüyor.

BAE, TAYVAN VE İSRAİL DE SİLAH ALAN ÜLKELERDEN

İngiltere'yi ise 3 milyar 45 milyon dolarlık askeri alımla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takip ediyor. Tayvan ve İsrail ise Trump döneminde 1 milyar dolara yakın askeri alımla öne çıkan ülkeler arasında geliyor.

EN FAZLA SİLAH SATAN OBAMA

Öte yandan önceki ABD Başkanı Barack Obama, Kongre kayıtlarına göre 8 yıllık görev süresinde yaklaşık 277, yıllık ortalama olarak da 35 milyar dolar civarında silah satışı gerçekleştirmişti.

Buna göre Obama döneminde ABD, 2009'da 32, 2010'da 22, 2011'de 27, 2012'de 67, 2013'te 24, 2014'te 32, 2015'te 40, 2016 yılında ise 33 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirdi. Ayrıca Obama, 8 yıllık başkanlığı döneminde 277 milyar dolarlık satış yaparak ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla silah satışı yapan başkanı olarak tarihe geçmişti.

Kaynak: haberinburada