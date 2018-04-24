TRUMP, 1915 OLAYLARIYLA İLGİLİ 'BÜYÜK FELAKET' İFADESİNİ KULLANDI
Son Dakika! ABD Başkanı Trump, 1915 olaylarının 103'üncü yılı nedeniyle yayınladığı mesajda "Büyük Felaket" ifadesini kullandı.
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Kaynak: haberinburada
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