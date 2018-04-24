Dünya Salah'ı Konuşuyor! Yıldız Futbolcudan Roma Ağlarına Muhteşem Gol
Cengiz Ünder'in Menajeri Açıkladı: Manchester City İle Anlaştı
İddaa Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım
Bahçeli'den Tff'ye Olaylı Derbi Çağrısı: Kaldığı Yerden Devam Ettirin
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Destek
Trump Çin'le Yaşanan Ticaret Savaşlarında Geri Adım Attı!
Bahçeli, Gül'ün Olası Adaylığını Değerlendirdi: Pensilvanya'nın Tuzağına Düşmeyi Göze Almıştır
Trump, 1915 Olaylarıyla İlgili 'büyük Felaket' İfadesini Kullandı
Yerli Ve Milli Altay Tankını Üretecek Şirket Belli Oldu!
24 Haziran Seçimine Hazırlanan İyi Parti'ye Kötü Haber!
F.Bahçe'ye Olay Cevap: Aziz Yıldırım İnsanların Aklıyla Dalga Geçiyor
Trabzonspor'a 1,5 Milyon Liralık Destek
Kritik Görüşme Öncesi Gül Ve Karamollaoğlu Yan Yana Aynı Karede!
Kılıçdaroğlu'ndan Sürpriz Akşener Kararı! Tüm Programını İptal Etti
Batman'da Öldürülen Zilan Şeyhi İçin Mahkemede Gövde Gösterisi!
Trump'tan Çok Konuşulacak Suriye Çıkışı: İz Bırakmadan Çıkmayacağız!
Gri Listedeki Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Rıdvan Dilmen'den Sert Çıkış: Kanıtlarlarsa Kariyerimi Noktalarım
Arsenal'in Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu
Erdoğan'la Bir Araya Gelen Arınç'tan Dikkat Çeken Değerlendirme!

Trump, 1915 olaylarıyla ilgili 'Büyük Felaket' ifadesini kullandı

TRUMP, 1915 OLAYLARIYLA İLGİLİ 'BÜYÜK FELAKET' İFADESİNİ KULLANDI

Son Dakika! ABD Başkanı Trump, 1915 olaylarının 103'üncü yılı nedeniyle yayınladığı mesajda "Büyük Felaket" ifadesini kullandı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 22:10
Puan Ver : Trump, 1915 Olaylarıyla İlgili 'büyük Felaket' İfadesini Kullandı(6/10)2

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  1915  Olaylarıyla  İlgili    Büyük  Felaket    İfadesini  Kullandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER