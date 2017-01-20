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trump 200 milyon dolarla geliyor

TRUMP 200 MİLYON DOLARLA GELİYOR

ABD'de başkan seçilen Donald Trump bugün yemin ederek Beyaz Saray'a geçecek. Bugünden itibaren ABD'nin resmen başkanı olan Trump'ın gelişi için 200 milyon dolar harcandı.

Tarih : 20 Ocak 2017, 10:42
Puan Ver : Trump 200 Milyon Dolarla Geliyor(7/10)6


Washington'da devir teslim için hazırlıklar devam ederken 45'inci ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk gününün nasıl geçeceği ve programının detayları ortaya çıktı.



Donald Trump, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında; Kore, Vietnam ve Körfez Savaşı'nda ölen askerlerin anısına yapılan Arlington Ulusal Mezarlığı'nı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 16'ncı başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin ilk başkanı Abraham Lincoln'ın anısına yapılan Lincoln Anıtı'nı ziyaret ederek gününe başladı.



Bugün hayat duracak



Maliyeti 200 milyon doları bulması beklenen devir teslim töreni, başkent Washington'da bugün hayatın duracak.



    ABD başkanı seçilen ve bugün göreve başlayacak olan Donald Trump, kritik görevlerdeki 50 bürokrattan görevlerine devam etmelerini istedi.



 



kaynak:yenişafak








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