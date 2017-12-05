Filistin basınına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı arayarak, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşıma niyetinde olduğunu söyledi.

BEYAZ SARAY, GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Beyaz Saray, Trump'ın söz konusu kararını açıklamak üzere olduğu yönündeki haberlerin bulunduğu dönemde, Başkan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile konuştuğunu doğruladı.

BAŞKA LİDERLERLE DE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray, Trump'ın daha başka devlet liderleriyle görüşeceğini belirtirken, bu liderlerin kim olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: haberinburada