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Trump 'askerlerle Görüşüyorum' Deyip, Suriye Kararı İçin Saat Verdi!
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TRUMP 'ASKERLERLE GÖRÜŞÜYORUM' DEYİP, SURİYE KARARI İÇİN SAAT VERDİ!


Trump 'Askerlerle görüşüyorum' deyip, Suriye kararı için saat verdi!
Tarih : 09 Nisan 2018, 19:00
Puan Ver : Trump 'askerlerle Görüşüyorum' Deyip, Suriye Kararı İçin Saat Verdi!(6/10)2

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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