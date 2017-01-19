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trump, bir bakan adayını daha belirledi

TRUMP, BİR BAKAN ADAYINI DAHA BELİRLEDİ

Donald Trump, Tarım Bakanlığına eski Georgia Valisi Perdue'yi aday gösterecek

Tarih : 19 Ocak 2017, 09:28
Puan Ver : Trump, Bir Bakan Adayını Daha Belirledi(6/10)6


ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Tarım Bakanlığına eski Georgia Valisi 70 yaşındaki Sonny Perdue'yi aday göstereceği belirtildi.



Trump, devir teslim törenine saatler kala kabinesi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.



ABD medyası, Trump'ın geçiş ekibine dayandırdığı haberlerde, Trump'ın Tarım Bakanlığı için mesleği veterinerlik olan ve 2003-2011 yıllarında Georgia Valiliği yapan Sonny Perdue'yi seçtiği bildirildi.



Perdue'nin seçim kampanyası sırasında Trump'a tarım konusunda danışmanlık yaptığı ifade edildi.



Sonny Perdue'nin bu göreve gelebilmesi için Trump'ın aday göstermesinin ardından Senatonun onayını alması gerekiyor.



Donald Trump, yarın Washington DC'de düzenlenecek törende başkanlığı Barack Obama'dan devralacak.



 



kaynak:habertürk








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