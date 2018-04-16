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TRUMP BIRAKILMASINI İSTEMİŞTİ, ABD'Lİ PAPAZ DURUŞMADA FENALIK GEÇİRDİ


Trump bırakılmasını istemişti, ABD'li papaz duruşmada fenalık geçirdi
Tarih : 16 Nisan 2018, 19:00
Puan Ver : Trump Bırakılmasını İstemişti, Abd'li Papaz Duruşmada Fenalık Geçirdi(5/10)1

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın öğle arasından sonra tekrar başlayan duruşmada rahip Andrew Craig Brunson, ifadesine başladığı sırada göz yaşlarına boğuldu.

"BENİM PSİKOLOJİM BOZUK"

Duruşma sırasında kısa süreli de fenalık geçiren, rahip Andrew Craig Brunson yerine oturdu. Bir süre dinlenen Brunson, mahkeme başkanının isterse devam etmeyebileceği yönündeki sözlerine karşılık, Brunson, "Sorun Şakran'da değil. Benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Psikiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum." dedi.

İFADESİNE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Mahkeme başkanı da talebini değerlendirmeye alacaklarını ifade etti. Brunson daha sonra ifadesine kaldığı yerden devam etti.

HERKESİN DİKKATİ BU DAVADA

Duruşma sırasında ABD'li yetkililer görüşmelerde bulunmak üzere dışarıya çıktı. Bu sırada açıklama yapan Uluslararası İnanç Özgürlüğünden Sorumlu Büyükelçi Sam Brawnback, "Bunun bir siyasi dava olduğunu düşünmüyoruz. Bu bir din özgürlüğü davası. Türkiye'nin tarihinde de din özgürlüğü önemli yer kaplıyor. Brunson'un suçsuz olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce serbest bırakılacağına inanıyoruz. Ankara'ya Türk yetkililerle görüşme yapmak üzere gidiyorum. Bütün Amerika bu davaya kilitlendi. Başkan, Başkan Yardımcısı, Amerika halkı. Herkesin dikkati bu davada." dedi.

ABD'li senatör Tom Tillis ise yabancı bir gazetecinin Menbiç ve bu dava arasında bir anlaşma olup olmadığı sorusuna, 'anlaşma olmadığı' yanıtını verdi.

Duruşmaya sabah belirtildiği gibi iki değil bir ABD'li senatörün geldiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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