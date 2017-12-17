Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Trump, Çekilişle Yeşil Kart Sisteminin Yerine Beceri Temelli Sistemi Getiriyor

TRUMP, ÇEKİLİŞLE YEŞİL KART SİSTEMİNİN YERİNE BECERİ TEMELLİ SİSTEMİ GETİRİYOR

ABD Başkanı Trump, ABD'de kalıcı oturma ve çalışma izni sağlayan yeşil kart çekilişinin tamamen kaldırılıp yerine "beceri temelli" bir sistemin getirilmesi gerektiğini söyledi.

Tarih : 17 Aralık 2017, 13:10
Puan Ver : Trump, Çekilişle Yeşil Kart Sisteminin Yerine Beceri Temelli Sistemi Getiriyor(6/10)2

ABD'nin Virginia eyaletinde ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Ulusal Akademisindeki mezuniyet töreninde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD göçmenlik yasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve ilgili düzenlemelerin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

"BİZE EN KÖTÜ VATANDAŞLARINI VERİYORLAR"

Trump, "Bir çekiliş yapılıyor ve insanlar seçiliyor. Ülkelerin bize en iyi vatandaşlarını mı vereceğini sanıyorsunuz? Hayır. Bize en kötülerini veriyorlar. Kongreye göçmen zinciri ve çekilişle vize uygulamasını kaldırması ve onun yerine beceri temelli bir sistem getirmesi konusunda çağrıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

"SİZİ HİÇ OLMADIĞI KADAR DESTEKLİYORUM"

FBI görevlilerine ve Amerikan polisine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Trump, "Şu anda sizi Beyaz Saray'da şimdiye kadar olmadığı kadar destekleyen biri var." ifadesini kullandı.

Trump daha önceki açıklamalarında da ülkedeki göçmenlik yasalarının değiştirilmesi, göçmen zinciri adı verilen ve birinci derece aile bireylerinin de kalıcı ABD vizesi alabilmesine imkan sağlayan sistemin ve çekilişle yeşil kart sağlayan uygulamanın kaldırılmasını talep etmiş, Kongrenin bu yönde bir çalışma yapması gerektiğini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  Çekilişle  Yeşil  Kart  Sisteminin  Yerine  Beceri  Temelli  Sistemi  Getiriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER