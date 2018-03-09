Son Dakika! Mehmetçik, Afrin Sınırına Ulaştı
Serbest Kalma Ücreti Barcelona'yı Tedirgin Etti
Okuldaki Alafranga Tuvaletler, Alaturkaya Dönünce Kriz Çıktı
Beşiktaş Volvo'yla El Sıkıştı
Yabancılar, 2017'de Türkiye'den 4,6 Milyar Dolarlık Konut Aldı
Kuzey Koreli Hacker'lar, Türkiye'nin Finans Kurumlarına Saldırdı
Yüzde 72 Engelli Kızı, Kuaförde Darp Edip Parasını Çaldılar
Taksi-Uber Kavgası Büyüyor! Taksiciler 30 Sürücüyü, Müşteri Gibi Arayıp Darp Etmiş
Hakim, 3'lü İlişki Teklifini Reddeden Eskort Sevgilisini Dövdü
Abd'de Gizli Oturum! Türkiye'yi Köşeye Sıkıştırma Planı Yaptılar
Galatasaray'ı Kabus Gibi 6 Maç Bekliyor
Bayern Münih Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor
Mesut Tek Hareketle Defansın Belini Kırdı
Yoldan Çıkan Otomobil, Hızını Alamayıp 2 Kadını Biçti
Ypg'nin Kozmik Odasından Yabancı Teröristlerin Tüm Bilgileri Çıktı
Yol Ortasında Durdu, Arkadan Çarpan Araçla Karşı Yola Savruldu
Survivor'da Nihat Doğan Ve Hakan Hatipoğlu Birbirine Girdi
Son Dakika! Ankara Merkezli 20 İlde Fetö Operasyonu: 92 Öğretmen İçin Gözaltı Kararı
Polis Kovalamacası Kötü Bitti: 1'i Polis, 2 Yaralı
Alkollü Genç Gözüne Biber Gazı Sıkan Arkadaşının Evini Ateşe Verdi

Trump, çelik ve alüminyum için ek vergi kararını imzaladı

TRUMP, ÇELİK VE ALÜMİNYUM İÇİN EK VERGİ KARARINI İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanması kararını imzaladı.

Tarih : 09 Mart 2018, 01:20
Puan Ver : Trump, Çelik Ve Alüminyum İçin Ek Vergi Kararını İmzaladı(10/10)6

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkındaki kararını açıkladı. Trump'ın "Seçim değil gereksinim" olarak nitelediği karara göre, Meksika ve Kanada dışındaki ülkelerden ABD'ye ithal edilecek çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak.

ABD SANAYİSİ YENİDEN HAREKET KAZANACAK

ABD yönetiminde tartışmalara yol açan kararı açıklarken görevinin Amerikalıların refahını sağlamak olduğunu anlatan Trump, 15 gün içinde yürürlüğe girecek yeni gümrük tarifeleri sayesinde ABD sanayisini yeniden canlandırmayı amaçladığını söyledi.

"DIŞARIDAN GETİRİRSENİZ VERGİ VAR"

Vergi kararı ile ABD'nin ulusal güvenlik sorunlarını çözme konusunda önemli ve büyük bir adım atıldığını söyleyen Trump, "Kendi şirketlerimizin ve çalışanlarımızın korunması için bu karar gerekliydi. Yerli üretim yapan çelik şirketlerinin üçte ikisi kapanmak zorunda kaldı. Kendi gemilerimizi, uçaklarımızı kendi ürünlerimizle yapacağız. ABD malı çeliğe, alüminyuma elbette vergi yok. Ama dışarıdan getirirseniz, yüzde 25 ve 10 vergi var" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  Çelik  Ve  Alüminyum  İçin  Ek  Vergi  Kararını  İmzaladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER