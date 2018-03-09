ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkındaki kararını açıkladı. Trump'ın "Seçim değil gereksinim" olarak nitelediği karara göre, Meksika ve Kanada dışındaki ülkelerden ABD'ye ithal edilecek çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak.

ABD SANAYİSİ YENİDEN HAREKET KAZANACAK

ABD yönetiminde tartışmalara yol açan kararı açıklarken görevinin Amerikalıların refahını sağlamak olduğunu anlatan Trump, 15 gün içinde yürürlüğe girecek yeni gümrük tarifeleri sayesinde ABD sanayisini yeniden canlandırmayı amaçladığını söyledi.

"DIŞARIDAN GETİRİRSENİZ VERGİ VAR"

Vergi kararı ile ABD'nin ulusal güvenlik sorunlarını çözme konusunda önemli ve büyük bir adım atıldığını söyleyen Trump, "Kendi şirketlerimizin ve çalışanlarımızın korunması için bu karar gerekliydi. Yerli üretim yapan çelik şirketlerinin üçte ikisi kapanmak zorunda kaldı. Kendi gemilerimizi, uçaklarımızı kendi ürünlerimizle yapacağız. ABD malı çeliğe, alüminyuma elbette vergi yok. Ama dışarıdan getirirseniz, yüzde 25 ve 10 vergi var" dedi.

Kaynak: haberinburada