TRUMP: ÇİN İLE SAVAŞTA DEĞİLİZ, ABD'Yİ TEMSİL EDEN APTALLAR YILLAR ÖNCE BU SAVAŞI KAYBETTİ
Amerika-Çin gerilimi ile ilgili konuşan Başkan Trump, "Savaşta değiliz, ABD'yi temsil eden aptal veya beceriksiz insanlar tarafından kaybedildi." dedi.
ABD Başkanı Trump, ABD'nin Çin ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergi getirme kararıyla artan ABD-Çin gerilimi hakkında konuştu.
"APTALLAR YILLAR ÖNCE BU SAVAŞI KAYBETTİ"
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada "Çin ile ticaret savaşında değiliz. Savaş yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal veya beceriksiz insanlar tarafından kaybedildi. Şimdi yılda 300 milyar dolarlık bir ticaret açığımız var. Bunun devam etmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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