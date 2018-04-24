TRUMP ÇİN'LE YAŞANAN TİCARET SAVAŞLARINDA GERİ ADIM ATTI!
ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanı'nın ticaret anlaşmazlıklarını müzakere etmek için birkaç gün içerisinde Çin'e gideceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ticaret anlaşmazlıklarını müzakere etmek için birkaç gün içerisinde Çin'e gideceğini açıkladı.
TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİNİ ARTIRAN GELİŞMELERE DEĞİNDİ: ÇOK CİDDİYİZ
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da yaptığı toplantı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasında son dönemde karşılıklı korumacı adımlarla ticaret savaşı endişelerini artıran gelişmeleri değerlendirdi. ABD Başkanı, "Çin çok ciddi, biz de çok ciddiyiz. Anlaşma yapma şansımız çok yüksek." ifadelerini kullandı.
HAZİNE BAKANI ÇİN'E SEYAHAT EDECEK
Trump, müzakereleri yürütmek üzere toplantıda hazır bulunan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in birkaç gün içerisinde Çin'e seyahat edeceğini kaydetti.
FRANSA İLE TİCARETLERİNİN ADİL OLDUĞUNU AKTARDI
ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticarete de değinen Trump, "AB ile ticaretimiz çok adaletsiz ama Fransa ile ticaretimiz adil." değerlendirmesini yaptı.
NAFTA MÜZAKERELERİNİN İYİ GİTTİĞİNİ AÇIKLADI
ABD Başkanı Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) yönelik müzakerelerin ise Meksika'da yaklaşan seçimler nedeniyle karmaşık hale gelmesine rağmen iyi gittiğini ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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