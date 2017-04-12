Rusya lideri, Suriye'ye füze saldırısının ardından ABD'yi hedef alan açıklamalar yaptı ve yeni başkan Trump'la birlikte Washington-Moskova hattında ilişkilerin daha da kötüye gittiğini söyledi.



Rusya lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın işbaşına gelmesiyle iki ülke arasındaki güvenin daha da azaldığını söyledi.







Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu açıklamaya göre, Putin Suriye'deki kimyasal silahların tamamen ülke dışına çıkarıldığını savundu.







kaynak:milliyet