ABD Başkanı Donald Trump, FBI eski Direktörü James Comey'in Hillary Clinton hakkında yürüttüğü soruşturmanın, sahte ve dürüst olmayan bir soruşturma olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden FBI eski Direktörü James Comey'i hedef aldı. Trump, Comey'in Hillary Clinton hakkında yürüttüğü soruşturmanın, sahte ve dürüst olmayan bir soruşturma olduğunu iddia etti.

"FLYNN HAKKINDAKİ SORUŞTURMAYI DURDURMASINI İSTEMEDİM"

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ayrıca Comey'den Michael Flynn (eski Ulusal Güvenlik Danışmanı) ile ilgili soruşturmayı durdurmasını asla istemediğini belirtti.

"ANA AKIM MEDYA YALAN HABER YAPIYOR"

Donald Trump "fake news" (yalan haber) olarak tanımladığı birçok ana akım medya kuruluşunun da Comey'in iddiaları üzerinden haber yapmaya devam ettiğini belirtti.

"SAHTE VE DÜRÜST OLMAYAN BİR SORUŞTURMA"

Comey'in başında olduğu FBI tarafından yürütülen Hillary Clinton soruşturmasının, "sahte ve dürüst olmayan bir soruşturma" olarak nitelendiren Trump, FBI'ın itibarının Comey yönetimindeyken yerle bir olduğunu, kuruma eski itibarını yakın zamanda tekrar kazandıracaklarını bildirdi.

"ŞİMDİ HER ŞEY DAHA ANLAMLI GELMEYE BAŞLADI"

Trump, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale etttiği iddiasına ilişkin soruşturmadan el çektirilen eski ajan Peter Strzok ile ilgili paylaşımlarda da bulundu. Amerikan medyasında yer alan "Trump karşıtı FBI ajanı, Clinton soruşturmasını yürüttü" haberlerine atıf yapan Trump, "Şimdi her şey daha anlamlı gelmeye başladı." ifadesini kullandı.

"KUSURLU FBI AJANININ SORUŞTURMADAKİ ROLÜ İNCELEME ALTINDA"

Strzok'un, "Hillary Clinton'un dışişleri bakanıyken özel elektronik posta hesabını, resmi yazışmalarda kullandığına" ilişkin soruşturmada da görevli olduğunu hatırlatan Trump, "Kusurlu (hayır, haysiyetsiz) FBI ajanının, Clinton soruşturmasındaki rolü inceleme altında. Clinton soruşturmasını yürütürken, Clinton'un paraları görevdeki başka bir FBI ajanının eşine gidiyordu." paylaşımında bulundu.

Peter Strzok'un Trump karşıtı mesajlarının tespit edilmesi üzerine Rusya soruşturması özel yetkili savcısı Robert Mueller tarafından yaz aylarında görevden alındığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Strzok'un Clinton soruşturmasında görevliyken başka yine söz konusu soruşturmada görevli başka bir FBI ajanının eşiyle evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Kaynak: haberinburada