TRUMP, GÜNDE NEREDEYSE 8 SAAT TELEVİZYONUN BAŞINDAN KALKMIYORMUŞ
ABD Başkanı Donald Trump'ın günde ortalama 4 saat, bazı günler ise 8 saate kadar televizyon izleyip haber programlarını takip ettiği, kumandayı da kimseye vermediği ortaya çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın günde ortalama 4 saat, bazı günler ise 8 saate kadar televizyon izleyip haber programlarını takip ettiği iddia edildi.
Amerikan New York Times gazetesinde yer alan ve Trump'a yakın isimlere dayandırılan habere göre Trump, günlük ortalama 4 saat televizyon izliyor.
SABAHIN KÖRÜNDE TV BAŞINA OTURUYOR
Haberde, sabah 5.30'da kalkan Trump'ın ağırlıklı olarak muhafazakar Fox News kanalındaki haber programlarını izlediği, özellikle "Fox&Friends" adlı programı yakından takip ettiği kaydedildi.
KUMANDAYI KİMSEYE KAPTIRMIYOR
Fox News dışında CNN ve MSNBC programlarını da takip ettiği bildirilen haberde, Beyaz Saray'da Trump'ın izlediği 152 cm ekran televizyonun kumandasına sadece ABD Başkanı'nın ve teknik personelin dokunduğu iddiasına da yer verildi.
Twitter hesabını yoğun şekilde kullanan Trump, bugüne kadar birçok kez CNN, MSNBC, Washington Post ve New York Times gibi yayın organlarını eleştiren ve Fox News kanalını öven paylaşımlarda bulunmuştu.
"FOX, CNN'DEN DAHA ÖNEMLİ"
Son olarak Trump, geçen ay sonunda yaptığı bir paylaşımda, "Fox News, ABD'de CNN'den çok daha önemli bir kanal ama ABD dışında CNN International hala önemli bir (yalan) haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor." ifadelerini kullanmıştı.
"BELGE İMZALAMAKTAN TELEVİZYON İZLEYEMİYORUM"
"Çok televizyon izlediği" iddiaları daha önce de Amerikan medyasında yer alan Trump, iddialara, "Oval Ofis'te pek televizyon izleyemiyorum. Okuyup imzalamam gereken çok fazla belge var. Bu iddialar doğru değil." şeklinde cevap vermişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hırsız Kamerada! Namaz Kılar Gibi Yaptı, Sinsice Cep Telefonu Çaldı
- Bakan Müjdeyi Verdi: İstanbul-Sivas Arası 5 Saate Düşecek
- Kocaeli'de Feci Kaza! Hurdaya Dönen Otomobilde 2 Kişi Can Verdi
- Siirt'te 3 Genç, Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı
- İçişlerinden, İlgezdi'nin Açıklamalarına Tepki: Tam Tersi Şekilde Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Bitcoin Almak İçin Yollara Düştüler, 182 Bin Doları Kaptırdılar
- Senegal'de İnşa Edilen 575 Milyon Euroluk Havalimanını Türkler İşletecek
- Et Konseyi Büyük Tehlikeyi Açıkladı: 3 Bin Liraya Çalışacak Çoban Bulamıyoruz
- Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
- 3 Köye Kanal İstanbul Piyangosu! Emlakçılara Kanal Manzaralı Arsa Siparişi Veriyorlar
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Önce Yıkıldı, Sonra Sevindi! Herkes Kaçarken Alevlerin Ortasında Tavşanı Bekledi
- Rus Genelkurmayı: Suriye'de Ypg İle Omuz Omuza Savaşıyoruz
- Birleşik Arap Emirlikleri, Astronot Adayları İçin İlan Yayınladı
- Abd'den Yeni Açıklama: Büyükelçiliğin Kudüs'e Taşınması 2 Yıldan Uzun Sürer
- Erdoğan'dan Yunanistan Parlamentosundaki 4 Türk Vekile Mesaj: Size Büyük Görev Düşürüyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar