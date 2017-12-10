Hırsız Kamerada! Namaz Kılar Gibi Yaptı, Sinsice Cep Telefonu Çaldı
Gattuso, Hakan Çalhanoğlu Hakkında Çıkan Haberleri Yalanladı
Igor Tudor: Devre Arasında, Maçı Çevireceğimizi Söyledim
Feghouli, İnanılmaz Geri Dönüşün Hikayesini Anlattı
Okan Buruk'tan Tudor İçin Ağır Sözler: Galatasaray Kulübesindeki Vasıfsız!
Yasemin'e Oynadığı Dizideki Ateşli Sahneler Soruldu: Yadırgamayın
Trump, Günde Neredeyse 8 Saat Televizyonun Başından Kalkmıyormuş
Rıdvan Dilmen: Tudor Bir Sürpriz Yapabilir
Bakan Müjdeyi Verdi: İstanbul-Sivas Arası 5 Saate Düşecek
Erdoğan'dan Abd'ye Atatürklü Tarihi Cevap
Kocaeli'de Feci Kaza! Hurdaya Dönen Otomobilde 2 Kişi Can Verdi
Volkan Demirel Takım Arkadaşlarına Küfür Etti
Mahkemede Her Şeyi Anlattı: Önce Esrar İçirdim, Sonra İlişkiye Girdik
Siirt'te 3 Genç, Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Çukur Dizisinde 'vartolu'nun Hikayesi İzleyenleri Sarstı
İçişlerinden, İlgezdi'nin Açıklamalarına Tepki: Tam Tersi Şekilde Oldu
İsrail'in Gazze Saldırısından Sonra Kan Donduran Kareler
Trabzon'da Kayganlaşan Yolda Katliam Gibi Kaza: 4 Ölü, 3 Yaralı
Ahmet Çakar'dan Olay Tweet: Bu Maçta Bir Şeyler Oldu
İsrail'in İnsanlık Dışı Müdahalesinde 92 Filistinli Yaralandı!

Trump, Günde Neredeyse 8 Saat Televizyonun Başından Kalkmıyormuş

TRUMP, GÜNDE NEREDEYSE 8 SAAT TELEVİZYONUN BAŞINDAN KALKMIYORMUŞ

ABD Başkanı Donald Trump'ın günde ortalama 4 saat, bazı günler ise 8 saate kadar televizyon izleyip haber programlarını takip ettiği, kumandayı da kimseye vermediği ortaya çıktı.

Tarih : 10 Aralık 2017, 02:40
Puan Ver : Trump, Günde Neredeyse 8 Saat Televizyonun Başından Kalkmıyormuş(10/10)6

ABD Başkanı Donald Trump'ın günde ortalama 4 saat, bazı günler ise 8 saate kadar televizyon izleyip haber programlarını takip ettiği iddia edildi.

Amerikan New York Times gazetesinde yer alan ve Trump'a yakın isimlere dayandırılan habere göre Trump, günlük ortalama 4 saat televizyon izliyor.

SABAHIN KÖRÜNDE TV BAŞINA OTURUYOR

Haberde, sabah 5.30'da kalkan Trump'ın ağırlıklı olarak muhafazakar Fox News kanalındaki haber programlarını izlediği, özellikle "Fox&Friends" adlı programı yakından takip ettiği kaydedildi.

KUMANDAYI KİMSEYE KAPTIRMIYOR

Fox News dışında CNN ve MSNBC programlarını da takip ettiği bildirilen haberde, Beyaz Saray'da Trump'ın izlediği 152 cm ekran televizyonun kumandasına sadece ABD Başkanı'nın ve teknik personelin dokunduğu iddiasına da yer verildi.

Twitter hesabını yoğun şekilde kullanan Trump, bugüne kadar birçok kez CNN, MSNBC, Washington Post ve New York Times gibi yayın organlarını eleştiren ve Fox News kanalını öven paylaşımlarda bulunmuştu.

"FOX, CNN'DEN DAHA ÖNEMLİ"

Son olarak Trump, geçen ay sonunda yaptığı bir paylaşımda, "Fox News, ABD'de CNN'den çok daha önemli bir kanal ama ABD dışında CNN International hala önemli bir (yalan) haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

"BELGE İMZALAMAKTAN TELEVİZYON İZLEYEMİYORUM"

"Çok televizyon izlediği" iddiaları daha önce de Amerikan medyasında yer alan Trump, iddialara, "Oval Ofis'te pek televizyon izleyemiyorum. Okuyup imzalamam gereken çok fazla belge var. Bu iddialar doğru değil." şeklinde cevap vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  Günde  Neredeyse  8  Saat  Televizyonun  Başından  Kalkmıyormuş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER