'TRUMP İLE İLİŞKİYE GİRDİM' DİYEN CİNSEL İÇERİKLİ FİLM YILDIZINA ŞOK!
Cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels, gizlilik anlaşmasını bozup Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini ifşa etmesi başına bela oldu. Trump, Daniels'a dava açtı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, 2016 yılında yapılan gizlilik anlaşmasını bozduğunu gerekçe göstererek cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels'a en az 20 milyon dolar ödemesi talebiyle dava açtı.
GİZLİLİK ANLAŞMASINI DELDİ
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Daniels'a anlaşma kapsamında 130 bin dolar ödeme yapıldığını öne süren avukatlık şirketi, Daniels'ın anlaşmayı en az 20 defa bozduğunu söyleyerek en az 20 milyon ödemesi gerektiğini iddia ediyor. İkilinin 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerinden önce bir gizlilik anlaşması imzaladığı belirtiliyor.
CİNSEL İÇERİKLİ FİLM YILDIZI KENDİNİ SAVUNDU
Yıllar önce Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels, bu konuda imzaladığı gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle Trump'a dava açmıştı. Daniels sözleşmenin Trump'ın imzalamaması nedeniyle "geçersiz" olduğunu savunuyor.
DANİELS İÇİN 200 BİN DOLAR TOPLANDI
Yaşanan bu son gelişmeyle Trump ilk defa bu mevzuya direkt dahil oldu. Cinsel içerikli film yıldızının avukatları ise Trump'ın ekibinin 'göz korkutma girişimleri' olduğunu ve tehditte bulunduklarını iddia ediyor. Hukuki kampanyalar düzenlenen CrowdJustice platformunda Daniels'ın hukuki masraflarının karşılanması için 200 bin dolar toplandı bile.
Kaynak: haberinburada
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