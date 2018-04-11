ABD Başkanı Trump'ın "Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" mesajı sonrası döviz piyasasında kurlar yeniden rekor seviyelere yükseldi. Dolar kuru 4.1938 TL ile tarihi rekorunu kırarken, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Merkez Bankası'nın gerekli tedbirleri alacağı açıklaması Dolar ve Euro'yu geriletti. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 4.1457, Euro'da 5.1327 liradan yapıldı.

TWİTTER MESAJI SONRASI DOLAR REKOR KIRDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın açıklamalarının ardından Twitter'dan verdiği mesaj sonrası döviz kurları rekor üzerine rekor kırdı. Dolar/TL tarihi rekorunu 4.1938 TL'ye taşırken, kapanış saatinde 4.1457 seviyesinde hareket etti.

Euro/TL 5.1940 TL ile yeni zirvesini görürken, 5.1327 TL seviyelerine geriledi. Sterlin/TL ise 5.9458 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

TRUMP İLE ÇIKTI, BAŞBAKAN İLE DÜŞTÜ

Trump'ın tweet'i sonrası dolar sert bir yükseliş yaşandı. Dolar endeksi 89.18 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1.2382 seviyesinde seyretti.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 14.60 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise 13.49 seviyesinde bulunuyor.

"HAZIRLAN RUSYA, ÇÜNKÜ AKILLI FÜZELER GELİYOR"

Trump Twitter'daki mesajında, "Rusya Suriye'ye atılan tüm füzeleri düşüreceğini söyledi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyor olacaklar, güzel, yeni ve 'akıllı!'. İnsanlarını gaz kullanarak öldüren ve bundan zevk alan hayvan ile ortak olmamalısın!" dedi.

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin, ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya'nın bu füzeleri vuracağı ve fırlatıldıkları yeri hedef alacağını söylemişti.

BORSADA KAYIP YÜZDE 3'Ü AŞTI

Trump'ın açıklamalarının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş göstererek yüzde 3'ü aştı. BIST 100 endeksi şu dakikalarda yüzde 2.64 düşüşle 107 bin 805 puandan işlem görüyor.

Kaynak: haberinburada