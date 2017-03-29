

Başkan Donald Trump, bir önceki Başkan Barack Obama'nın iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uygulamaya koyduğu çevre düzenlemelerini fiilen kaldıran kapsamlı bir kararname imzaladı. Bu adım, küresel iklim değişikliği anlaşmaları üzerinde yıllardır verilen çabaların boşa gideceği endişelerini doğurdu. Trump'ın son hamlesi, eski başkan Obama'nın yaptıklarına karşı şu ana kadar en büyük saldırı olarak görülüyor.







Trump imza töreni sırasında yaptığı açıklamada, "Madencilerimizi tekrar iş başına döndüreceğiz ve gerçekten temiz kömür üreteceğiz" dedi. Trump kararnameye imza attığı sırada Beyaz Saray'ın dışında protesto gösterileri vardı.







kaynak:milliyet