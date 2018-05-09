TRUMP KARARINI AÇIKLAYIP İMZAYI ATTI, İRAN'DAN JET YANIT GELDİ
ABD Başkanı Trump İran'la varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekildiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Trump'ın kararının ardından bir açıklama yaptı. Ruhani, "Trump'ın kararı bizim için tarihi bir tecrübe" ifadesini kullandı.
"5 ÜLKE İLE ANLAŞMAYI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Ruhani nükleer anlaşmanın baştan yanlış kurgulandığını, uygulansa dahi İran'ı nükleer silah edinmekten geri bırakmayacağını ifade eden Trump'a cevaben "Hiçbir eksiğimiz olmadı. ABD'nin asla sözünü tutmadığını gördük" dedi.
Ruhani, "Biz anlaşmaya uyduk, diğer 5 ülkeyle anlaşmayı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
"BU TEK TARAFLI BİR ANLAŞMA DEĞİLDİR"
Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:
"ABD Başkanı Trump, anlaşmadan neden çekildiğini, gerekçelerini anlatmalıdır. Bu tek taraflı bir anlaşma değildir. BM'de ve parlamentolarda imzalanan bir anlaşmadır. Anlaşma kağıt üzerinde kalırsa, çıkarlarımızı garanti etmeyecekse açık bir yolumuz olacak ve her koşula hazırız"
"TRUMP PSİKOLOJİK BİR SAVAŞ BAŞLATTI"
Ruhani, "Trump, psikolojik bir savaş başlattı. Onun ekonomik ve siyasi baskısını asla affetmeyeceğiz. Halkımız bugün daha birlik içerisindedir. Anlaşma kağıt üzerinde kalırsa, çıkarlarımızı garanti etmeyecekse açık bir yolumuz olacak ve her koşula hazırız" dedi.
"DÜNYA ABD'YE GÜVENİLMEYECEĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖRDÜ"
Ruhani, "Dünya, ABD'ye güvenilmeyeceğini bir kez daha gördü. Atom Enerjisi Kurumuna endüstriyel düzeyde nükleer zenginleştirme sürecine dönülmesi emri vereceğim. birkaç hafta içerisinde yeniden zenginleştirme çalışmalarına başlayacak potansiyeldeyiz." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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