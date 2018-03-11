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Trump, Kim ile görüşmek için tek şart koştu

TRUMP, KİM İLE GÖRÜŞMEK İÇİN TEK ŞART KOŞTU

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri ile buluşması için tek şartının 'nükleer ve balistik testlere son vermesi' olduğunu aktardı.

Tarih : 11 Mart 2018, 20:20
Puan Ver : Trump, Kim İle Görüşmek İçin Tek Şart Koştu(6/10)2

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, NBC'ye verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un buluşmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Mnuchin, Trump'ın buluşma için şartının nükleer ve füze testlerinin yapılmaması olduğunu söyledi.

İŞTE MASAYA YATIRILACAK KONU

Mnuchin ayrıca görüşmenin konusunun Kore yarımadasının nükleersizleştirilmesi olacağını belirtti.

TRUMP, GÖRÜŞME TEKLİFİNİ KABUL ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli bir heyetle görüşen Kim Jong-un, heyet aracılığıyla Washington'a görüşme teklifini iletmiş, teklif ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edilmişti. İki liderin Mayıs ayında bir araya gelmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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