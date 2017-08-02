ABD Başkanı Trump, Kongre'nin yeni yaptırım tasarısını hem eleştirdi hem imzaladı. Yasalaşan tasarı Trump'ın, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları kaldırmaya ya da değiştirmeye yönelik olası adımlarının, Kongre'nin onayına tabi tutulmasını gerektirecek.

TRUMP, ONAYLADIĞINI YAZILI AÇIKLAMAYLA DUYURDU

ABD Başkanı Trump yaptığı yazılı açıklamada, Kongre'nin "Amerika'nın Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası"na yönelik yasa tasarısını imzaladığını bildirdi.

"SERT TEDBİRLER ALINMASINI ONAYLIYORUM"

Açıklamada, Trump, "Tahran ve Pyongyang rejimlerinin kötü faaliyetlerini cezalandırmak ve engellemek için sert tedbirler alınmasını onaylıyorum. Ayrıca, Amerika'nın demokratik sürecine müdahalenin tolere edilmeyeceğini ve Rusya'nın tahrip edici, istikrar bozucu eylemlerine karşı müttefiklerimiz ve dostlarımızın yanında yer alacağımızı netleştirmeye destek veriyorum." ifadelerini kullandı."TASARI BAŞKANLIK YETKİSİNİ GASP EDİYOR"

Buna karşın, Kongre'den ezici çoğunlukla geçen yaptırım tasarısına yönelik endişeleri olduğunu anımsatan Trump, "Kongre'ye tasarının başkanlık yetkisini birçok şekilde gasbettiği, Amerikalı şirketleri dezavantajlı konuma getirdiği ve Avrupalı müttefiklerimizin çıkarlarına zarar verdiğine yönelik endişelerimi ilettim. Yönetimim yasa tasarısını iyileştirmek amacıyla Kongreyle çalışmak adına girişimlerde bulundu. İlerleme kaydettik. Tasarının dilini Hazine Bakanlığına Amerikalı firmalara ve bireylere lisanslar verilmesi konusunda daha geniş esneklik tanınmasını sağlayacak şekilde geliştirdik. İyileştirilmiş tasarı ayrıca Avrupalı müttefiklerimizin enerji alanındaki yaptırımlar hakkındaki geri bildirimlerini yansıttı." diye konuştu.

"TASARI, YÜRÜTMENİN YETKİSİNİ SINIRLANDIRIYOR"

Trump, bununla birlikte, tasarının hala özellikle başkanlık yetkisini aşması nedeniyle "ciddi ölçüde kusurlu" olduğunu belirterek, "Kongre, 7 yıllık konuşmanın ardından bir sağlık sigortası tasarısı dahi çıkaramadı. Bu tasarı, Yürütmenin yetkisini sınırlandırarak, ABD'nin daha iyi anlaşmalara erişmesini zorlaştıracak, Rusya'yı, Çin'i ve Kuzey Kore'yi daha yakınlaştıracak." uyarısında bulundu.

"YABANCI ÜLKELERLE KONGREDEN DAHA İYİ ANLAŞMALAR YAPABİLİRİM"

Tasarıyı tüm kusurlarına rağmen "ulusal birlik" için imzaladığına vurgu yapan Trump, açıklamasını, "Ben milyarlarca dolar değerinde gerçekten büyük bir şirket inşa ettim. Bu başkan seçilmemin önemli nedenlerinden biriydi. Başkan olarak ben yabancı ülkelerle Kongreye kıyasla çok daha iyi anlaşmalar yapabilirim." sözleriyle bitirdi.

Kaynak: haberinburada