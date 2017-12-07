TRUMP KUDÜS KARARINI AÇIKLADI! PEKİ SELEFİ OBAMA KUDÜS KONUSUNDA NE YAPMIŞTI
ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Selefi Barcak Obama ise 1995 yılında Kongre'de alınan kararı, tıpkı kendinden önceki başkanlar gibi ertelemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Yaptığı açıklamada, kendisinden önceki başkanların barışı etkilemek için bu kararı ertelediklerine değindi.
Trump'ın kast ettiği başkanlardan birisi de selefi Barack Obama...
KONGRE 1995 YILINDA KARAR ALMIŞTI
ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti.
OBABA SELEFLERİ GİBİ KARARI 6 AYDA BİR ERTELEDİ
1995'ten bu yana ABD başkanları, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak her 6 ayda bir elçilikle ilgili kararı öteliyordu.
Trump'tan önce 2 dönem ABD Başkanlığı yapmış olan Barack Obama'da tıpkı 1995 yılından beri Kudüs kararını erteleyen ABD Başkanları gibi Kongre'nin aldığı Kudüs kararını erteliyordu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Psa Grubu, Opel İçin Ödediği Paranın Yarısını İstiyor
- İstanbul'un Gelir Seviyesi En Yüksek İlçesi Beşiktaş Oldu
- Mehmet Şimşek: 23 Bin Şirketin Döviz Yükümlülüğünü Sınırlayacağız
- Çalışma Bakanı Müjdeyi Verdi: Kadroya Alınacak Taşeron İşçisine İkramiye Verilecek
- Otomotiv Devi, İnternetten Satış İçin Alibaba İle Anlaştı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Kudüs Kararına Beştepe'den İlk Tepki: Reddediyor Ve Kınıyoruz
- Kudüs Neden Önemli Ve Tartışmalı Bir Şehir?
- Abd Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanımasına Türkiye'den Peş Peşe Tepki Yağdı
- Mahmut Abbas'tan Trump'ın Kudüs Kararına Tepki: Kudüs, Filistin'in Başkentidir!
- Mcdonald's Görevlisinin Başörtüsünü Çıkartmasını İstediği Öğrenci: Özür Yeterli Değil
Bu Haberle İlgili Yorumlar