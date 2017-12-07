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Trump Kudüs Kararını Açıkladı! Peki Selefi Obama Kudüs Konusunda Ne Yapmıştı

TRUMP KUDÜS KARARINI AÇIKLADI! PEKİ SELEFİ OBAMA KUDÜS KONUSUNDA NE YAPMIŞTI

ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Selefi Barcak Obama ise 1995 yılında Kongre'de alınan kararı, tıpkı kendinden önceki başkanlar gibi ertelemişti.

Tarih : 07 Aralık 2017, 05:10
Puan Ver : Trump Kudüs Kararını Açıkladı! Peki Selefi Obama Kudüs Konusunda Ne Yapmıştı(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Yaptığı açıklamada, kendisinden önceki başkanların barışı etkilemek için bu kararı ertelediklerine değindi.

Trump'ın kast ettiği başkanlardan birisi de selefi Barack Obama...

KONGRE 1995 YILINDA KARAR ALMIŞTI

ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti.

OBABA SELEFLERİ GİBİ KARARI 6 AYDA BİR ERTELEDİ

1995'ten bu yana ABD başkanları, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak her 6 ayda bir elçilikle ilgili kararı öteliyordu.

Trump'tan önce 2 dönem ABD Başkanlığı yapmış olan Barack Obama'da tıpkı 1995 yılından beri Kudüs kararını erteleyen ABD Başkanları gibi Kongre'nin aldığı Kudüs kararını erteliyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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