TRUMP KURMAYLARINI TOPLUYOR: KARARIMIZ YAKINDA
ABD Başkanı Trump, dün müdahale sinyali verdiği Suriye ile ilgili "Bugün toplanacağız, kararımızı yakında alacağız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump "Bugün toplanacağız. Kararımızı yakında vereceğiz" dedi.
DÜN TEHDİT ETMİŞTİ
Dün attığı tweetlerle hem Suriye'yi hem de Rusya'yı açık açık tehdit eden Donald Trump askeri kurmaylarıyla yapacağı görüşmenin ardından net kakarını açıklayacak.
MATTIS, RUSYA'YI SUÇLADI
Öte yandan, ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Suriye'deki iç savaşı Cenevre'deki barış süreci ile bitirmek istediklerini söyledi. Mattis, Suriye'de hâlâ kimyasal silah bulunmasında Rusya'nın da suç ortaklığı bulunduğunu ifade etti.
Doğu Guta'daki saldırı nedeniyle Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'ye gitmek üzere yola çıktığı, cumartesi günü kimyasal silah kullanılması konusunda Suriye'de çalışmalara başlayacağı aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Elektrik Trafosuna Giren Hırsız, Feci Şekilde Yanarak Can Verdi
- Geminin Çarptığı Yalı İçin Karar Çıktı: İlk Müdahale Yapılacak, Yalı Yıkılmayacak
- Düşen Yunan Savaş Uçağıyla İlgili Tsk'dan İlk Açıklama
- İçişleri, 'soylu'ya Polis Takibi' Haberini Yalanladı
- Dünyayı Ayağa Kaldıran 2. Tweet: Hemen Vurabiliriz, Vurmayabiliriz De!
EKONOMİ HABERLERİ
- Bir Devir Sona Eriyor! Anne Kızlık Soyadı Artık Sorulmayacak
- Merkez Bankasının Dolar Ve Altın Rezervi Belli Oldu
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar