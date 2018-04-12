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Trump Kurmaylarını Topluyor: Kararımız Yakında

TRUMP KURMAYLARINI TOPLUYOR: KARARIMIZ YAKINDA

ABD Başkanı Trump, dün müdahale sinyali verdiği Suriye ile ilgili "Bugün toplanacağız, kararımızı yakında alacağız" dedi.

Tarih : 12 Nisan 2018, 20:20
Puan Ver : Trump Kurmaylarını Topluyor: Kararımız Yakında(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump "Bugün toplanacağız. Kararımızı yakında vereceğiz" dedi.

DÜN TEHDİT ETMİŞTİ

Dün attığı tweetlerle hem Suriye'yi hem de Rusya'yı açık açık tehdit eden Donald Trump askeri kurmaylarıyla yapacağı görüşmenin ardından net kakarını açıklayacak.

MATTIS, RUSYA'YI SUÇLADI

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Suriye'deki iç savaşı Cenevre'deki barış süreci ile bitirmek istediklerini söyledi. Mattis, Suriye'de hâlâ kimyasal silah bulunmasında Rusya'nın da suç ortaklığı bulunduğunu ifade etti.

Doğu Guta'daki saldırı nedeniyle Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'ye gitmek üzere yola çıktığı, cumartesi günü kimyasal silah kullanılması konusunda Suriye'de çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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