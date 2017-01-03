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trump kuzey kore liderine yanıt verdi

TRUMP KUZEY KORE LİDERİNE YANIT VERDİ

ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ABD'ye kadar ulaşacak uzun menzilli nükleer füze hazırlıklarında son aşamaya gelindiğine dair ifadelerine yanıt vererek, “Böyle bir şey gerçekleşmeyecek” dedi.

Tarih : 03 Ocak 2017, 14:12
Puan Ver : Trump Kuzey Kore Liderine Yanıt Verdi(10/10)11


ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ABD'ye kadar ulaşacak uzun menzilli nükleer füze hazırlıklarında son aşamaya gelindiğine dair ifadelerine yanıt vererek, “Böyle bir şey gerçekleşmeyecek” dedi.



ABD'de Kasım ayında yapılan seçimlerde ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump, Kuzey Kore'nin ABD'ye kadar ulaşacak uzun menzilli nükleer füze geliştirdiğine dair iddialarını yalanladı. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ABD'ye kadar ulaşacak uzun menzilli nükleer füze hazırlıklarında son aşamaya gelindiğine dair ifadelerine sosyal medya üzerinden yanıt veren Donald Trump, "Böyle bir şey gerçekleşmeyecek" dedi. Kuzey Kore konusunda Çin'e de değinen Donald Trump, "Çin, tek taraflı ticaretle ABD'den yüklü miktarda para ve servet alıyor. Ancak Kuzey Kore konusunda yardım etmiyor. Güzel" ifadelerini kullandı.



Kuzey Kore lideri ise Pazar günü yayınladığı yeni yıl mesajında, Kuzey Kore'nin nükleer başlığı taşıma kapasitesine sahip uzun menzilli füze denemelerine yakın olduğunu ifade etmişti. Kim Jong-un, "Ülkemiz en güçlü düşmanlarının dahi dokunamayacağı Doğu'nun en önemli askeri gücü" ifadelerini kullanmıştı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Trump  Kuzey  Kore  Liderine  Yanıt  Verdi    haber

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