Trump, Kuzey Kore'nin Serbest Bıraktığı Üç Amerikalıyı Karşıladı!
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TRUMP, KUZEY KORE'NİN SERBEST BIRAKTIĞI ÜÇ AMERİKALIYI KARŞILADI!


Trump, Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı üç Amerikalıyı karşıladı!
Tarih : 10 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : Trump, Kuzey Kore'nin Serbest Bıraktığı Üç Amerikalıyı Karşıladı!(7/10)3

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı üç Amerikalıyı taşıyan uçak, başkent Washington yakınlarında bir askeri üsse indi.

TRUMP VE EŞİ KARŞILADI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pyongyang ziyaretinden boş dönmedi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un dün serbest bıraktığı üç Amerikalı tutukluyu beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump da onları karşılamaya gitti.

Washington DC'deki Andrews Hava Üssü'nde gerçekleşen karşılamayı televizyon kanalları canlı yayınladı.

"BU GECE ÖZEL BİR GECE"

Trump, "Bu gece üç gerçekten müthiş insan için özel bir gece" dedi. Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının en gurur duyacağı başarısı olacağını söyledi.

ABD lideri Trump ve Kim, gelecek haftalarda tarihi bir buluşma gerçekleştirecek.

TARİHİ BİR RANDEVU

Kim Jong-un, Nisan ayının sonunda Güney Kore lideri Moon Jae-in ile yine tarihi bir randevuya imza atmıştı.

2018'in ilk günlerinde açılan yeni sayfada Kore Yarımadası bugüne kadar hiç görülmemiş bir ilkbahar yaşıyor. Tutukluların bırakılması, ABD-Kuzey Kore arasındaki ilk somut adım niteliği taşıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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