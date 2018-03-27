TRUMP-MACRON GÖRÜŞMESİNDE TÜRKİYE DETAYI
ABD Başkanı Donald Trum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Trump, Suriye'de Türkiye ile işbirliğinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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