TRUMP, MİLYAR DOLARLIK BÜTÇEYİ VETO ETMEYE HAZIRLANIYOR
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nden geçen 1,3 trilyon dolarlık bütçeyi veto ederek Amerikan federal hükümetinin geçici olarak "kapanmasına" yol açabilir.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nden geçen 1,3 trilyon dolarlık bütçeyi veto ederek Amerikan federal hükümetinin geçici olarak "kapanmasına" yol açabilir.
TRUMP, BÜTÇE TASARISINI VETO ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR
Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kongre'den gece saatlerinde geçen torba bütçe tasarısını göçmenlik ve ulusal güvenlikle ilgili çekinceleri nedeniyle veto etmeyi değerlendirdiğini bildirdi.
MEKSİKA DUVARINI FİNANSE EDEMİYOR
Bütçe tasarısının ABD'ye çocuk yaşta yasa dışı yollarla getirilmiş gençlerin korunmasına yönelik " Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) programına dair hiçbir madde içermediğine dikkati çeken Trump, "Torba Bütçe Yasasını, 800 bini aşkın DACA göçmeninin Demokratlar tarafından tamamen terk edilmesi ve Ulusal Güvenliğimiz için aşırı derecede ihtiyacımız olan Sınır Duvarı'nı tümüyle finanse etmediği gerekçelerine dayanarak veto etmeyi değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.
FEDERAL HÜKÜMET KAPANMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA
Eğer ABD Başkanı Trump, federal hükümetin faaliyetlerini eylül sonuna kadar finanse edecek 1,3 trilyon dolarlık bütçe tasarısını veto ederse, ülkedeki kamu kuruluşları son geçici bütçenin süresinin bu gece dolmasının ardından yeni bütçe onaylanana kadar bir kez daha "kapanmak" zorunda kalacak.
FEDERAL HÜKÜMET DAHA ÖNCE İKİ KEZ KAPANDI
Amerikan federal hükümeti, bu sene bütçe krizleri nedeniyle harcama yetkisini kaybettiği için ilki 20 Ocak-23 Ocak arasındaki 3 gün ve ikincisi 9 Şubat'ta birkaç saatliğine olmak iki kez kapanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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