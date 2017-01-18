

Amerika Birleşik Devletleri'nde 58. başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Partili Donald Trump, rakibi Hillary Clinton'dan daha fazla delege toplayarak ABD'nin 45'nci başkanı olmuştu. Peki Donald Trump ne zaman görevine başlayacak? Donald Trump ne zaman başkanlık koltuğuna oturacak? İşte detaylar...







DONALD TRUMP NE ZAMAN BAŞKANLIK GÖREVİNE BAŞLAYACAK?







Rakibi Demokrat Partili Hillary Clinton'u seçimlerde yenerek ABD'nin 45. başkanı olan Cumhuriyetçi Donald Trump, 20 Ocak 2017 Cuma günü başkanlık görevini "seçilmiş başkan" ünvanıyla Barack Obama'dan görevi ve Beyaz Saray'ı devralacak. Amerika ve dünya genelinde birçok vatandaş seçilmiş başkan Donald Trump'ın ne zaman başkan olacağını merak ediyordu. ABD yasalarına göre Trump'ın ABD'nin Başkanı olması için 20 Ocak tarihini beklemesi gerekiyor.







kaynak:habertürk