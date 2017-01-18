45 Dakikalık Kılıçdaroğlu-Bahçeli Zirvesinin Ayrıntıları
15 Temmuz Gazisinden Anlamlı Ziyaret
Düşen Uçağın Altından Yürek Burkan Bir Hikaye Çıktı!
Reina Katliamcısı Canlı Bomba Çıktı
Tcmb'den Dolara Yeni Müdahale
Rusya Ve Batı Arasındaki Yeni Çekişme Alanı: Libya
Bahçeli - Kılıçdaroğlu Görüşmesine İlişkin Açıklama
Küçük Bir Buz Parçasıyla Dudak Uçuğunuzdan Kurtulun
Bülent Ersoy'u Çıldırtan Görüntü!
4 Büyükler Transferde Para Saçtı
Rusların Tercihi Yeniden Türkiye Oldu
Fetö'cünün Deposunda Askeri Haritaların Olduğu Kitap Bulundu
Avm Otoparkında Fuhuş Pazarlığı!
Mali'de Askeri Kampa Bombalı Saldırı: 35 Ölü
'teröristin Sağ Yakalanması Büyük Bir Başarı'
Abelardo İle Yollar Ayrıldı
'kiralık Aşk'a Gözyaşlarıyla Veda
Terör Operasyonu: 34 Kişi Gözaltına Alındı
Dişlerini Beyazlatmak İsteyenlere Püf Nokta
Abd Şirketleri Çin'de Geri Adım Atıyor

Trump ne zaman başkanlık görevine başlayacak?

TRUMP NE ZAMAN BAŞKANLIK GÖREVİNE BAŞLAYACAK?

Cumhuriyetçi Donald Trump, başkanlık koltuğu için gün sayıyor. Seçimlerde ABD'nin 45. başkanı seçilen Trump, ne zaman görevine başlayacak?

Tarih : 18 Ocak 2017, 11:27
Puan Ver : Trump Ne Zaman Başkanlık Görevine Başlayacak?(10/10)11


Amerika Birleşik Devletleri'nde 58. başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Partili Donald Trump, rakibi Hillary Clinton'dan daha fazla delege toplayarak ABD'nin 45'nci başkanı olmuştu. Peki Donald Trump ne zaman görevine başlayacak? Donald Trump ne zaman başkanlık koltuğuna oturacak? İşte detaylar...



DONALD TRUMP NE ZAMAN BAŞKANLIK GÖREVİNE BAŞLAYACAK?



Rakibi Demokrat Partili Hillary Clinton'u seçimlerde yenerek ABD'nin 45. başkanı olan Cumhuriyetçi Donald Trump, 20 Ocak 2017 Cuma günü başkanlık görevini "seçilmiş başkan" ünvanıyla Barack Obama'dan görevi ve Beyaz Saray'ı devralacak. Amerika ve dünya genelinde birçok vatandaş seçilmiş başkan Donald Trump'ın ne zaman başkan olacağını merak ediyordu. ABD yasalarına göre Trump'ın ABD'nin Başkanı olması için 20 Ocak tarihini beklemesi gerekiyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Trump  Ne  Zaman  Başkanlık  Görevine  Başlayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER