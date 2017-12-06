ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda Kudüs konusunu görüştüğü açıklandı.

"KUDÜS'ÜN YASAL STATÜSÜ KORUNMALI"

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin görüşmede, Mısır'ın, uluslararası referanslar ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde Kudüs'ün yasal statüsünün korunması konusundaki değişmez tutumunu ifade ettiği aktarıldı.

"BÖLGEDEKİ DURUM KARMAŞIKLAŞTIRILMAMALI"

Sisi ayrıca, Ortadoğu'da barış fırsatını zayıflatacak adımlarla bölgedeki durumu karmaşıklaştırmamak için çalışılması gerektiğini dile getirdi.

TRUMP KUDÜS KONUSUNDA BİR DİZİ GÖRÜŞME YAPMIŞTI

Trump'ın daha önce de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma niyetini dile getirdiği bildirilmişti.

Kaynak: haberinburada