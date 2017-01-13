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Trump, Soros'a 1 Milyar Dolara Mal Oldu
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trump, soros'a 1 milyar dolara mal oldu

TRUMP, SOROS'A 1 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

Ünlü hedge fon yöneticisi George Soros, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından 1 milyar dolar kaybetti

Tarih : 13 Ocak 2017, 17:16
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Şöhretini 1992 yılında pounda karşı aldığı pozisyon ile kazanan ve "Para Sihirbazı" olarak tanınan George Soros, Trump'a yenik düştü. Ünlü hedge fon yöneticisi George Soros, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından 1 milyar dolar kaybetti.



Konuya yakın kaynakların Wall Street Journal'a verdiği bilgiye göre, Trump'ın zaferinin ardından Soros'un pozisyonları kendisine zarar vermeye başladı. Dow Jones Sanayi endeksi, seçim gününden itibaren yaklaşık yüzde 10 oranında değer kazandı.



Ünlü milyarder, Trump'ın rakibi Hillay Clinton'ın seçim kampanyasının en büyük destekçilerindendi. Soros 2013 yılı seçimlerinde Obama'yı desteklerken, 2004'teki seçimlerde Bush'a karşı demokratlara 20 milyon dolar bağışlamıştı.



Soros geçtiğimiz ay Cumhuriyetçi aday Trump'u ağır sözlerle eleştirmişti.



 



kaynak:milliyet








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