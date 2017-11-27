TRUMP SÖZÜNÜ TUTMADI! ABD'NİN PKK/YPG'YE GÖNDERDİĞİ YENİ TIR'LAR GÖRÜNTÜLENDİ
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan ABD Başkanı Trump, PKK/YPG'ye silah sevkiyatını kesecekleri konusunda garanti vermişti. Ancak PKK'ya gönderilen TIR'lar görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de Rusya ve İran liderleriyle Suriye'nin geleceğini görüştükten sonra ABD Başkanı Trump geçtiğimiz cumartesi günü telefonla Erdoğan'ı aramış ve iki lider kapsamlı bir Suriye görüşmesi gerçekleştirmişti.
Trump, bu görüşmede PKK/YPG'ye verilen binlerce TIR dolusu silahla ilgili Obama yönetimini suçlamış, saçma bulduğu bu uygulamayı keseceği yönünde söz vemişti.
"PKK'YA ZIRHLI ARAÇLAR GÖNDERİLDİ" İDDİASI
Ancak bölgeden bugün gelen görüntüler ve ortaya atılan iddialar, Trump'ın sözünde durmamış olabileceğini gösterdi.
Bölgede görev yapan bir gazetecinin geçtiği görüntülerde, ABD ordusunun da kullandığı Humvee model zırhlıların yüklendiği TIR'lar görülüyor.
ABD SÖZCÜSÜ SORULARI CEVAPLADI
Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı Irak ve Suriye Komutanlığı Sözcülüğü, Medyascope'da 'Yakın Takip' programını yapan Mete Sohtaoğlu'nun sorularını yanıtladı.
Sözcü, son dönemde ABD'nin Suriye'de YPG'ye silah yardımını keseceği yönündeki haberleri yorumladı.
TRUMP, SİLAH GÖNDERMEME KONUSUNDA GARANTİ VERİR Mİ?
"YPG veya DSG (Demokratik Suriye Güçleri) güçlerine silah sevkiyatı konusunda Başkan (Donald) Trump'tan herhangi bir yeni yönlendirme aldınız mı?" sorusuna sözcülük şu cevabı verdi:
Koalisyon, Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında neler konuşulduğunu bilmemektedir; dolayısıyla Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tespitleri konusunda bir yorum yapmayacaktır. Rakka'da saldırı operasyonları başladığından beri yaptığımız gibi, DSG'nin Kürt unsurlarının elindeki ekipmanların herhangi bir şekilde geri alınması meselesi, Türkiye ile paylaşılmaktadır. NATO müttefikimiz ve Koalisyon ortağımız ile bu tür geri alımlar konusunda saydam olduk. Bu durum değişmiş değil.
SİLAH GÖNDERMEYE DEVAM EDECEK MİSİNİZ?
"DSG'ye veya YPG'ye herhangi bir yeni silah sevkiyatı konusunda planınız var mı?" şeklindeki soru ve silah sevkiyatının devam ettiği haberlerine ise söcülüğün cevabı şöyle oldu:
Operasyonel güvenliği devam ettirmek adına, Koalisyon'un Suriye'deki ortak güçlerimize sağladığı desteğin özellikleri konusunda yorumda bulunmayacağız.
Ancak IŞİD'le mücadele halen devam etmektedir ve IŞİD'i yenmek için ihtiyaçları olan desteği DSG'ye vermeyi taahhüt ettik. Aynı şekilde, NATO ve Koalisyon ortaklarında olduğu gibi, Türk hükümeti de, Koalisyon'un DSG'ye verdiği destekten haberdar.
PKK/YPG'YE DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ
Sözcü, PKK/YPG'ye desteklerinin devam edip etmeyeceği sorusuna ise, PKK'yı gizledikleri DSG üzerinden cevap vererek "YPG zaten DSG 'ye üye bir güç. IŞİD'i mağlup etmek üzere öncelikli olarak Suriyeli Araplardan kurulmuş olan, çok-etnisiteli bir güç olan DSG 'ye destek veriyoruz. IŞİD'le savaşma ve onu mağlup etme hedefine bağlı kaldıkları sürece DSG 'yi oluşturan güçlere destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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