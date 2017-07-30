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Trump, suçluyu buldu: Senatodaki oylama kurallarını değiştirin!

TRUMP, SUÇLUYU BULDU: SENATODAKİ OYLAMA KURALLARINI DEĞİŞTİRİN!

ABD Başkanı, sağlık sigortası reformunda yaşanan başarısızlığı senatonun oylama kurallarına bağladı ve Cumhuriyetçilere kuralları değiştirmeleri çağrısında bulundu.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 00:10
Puan Ver : Trump, Suçluyu Buldu: Senatodaki Oylama Kurallarını Değiştirin!(10/10)6

ABD Başkanı Donald Trump, Obamacare olarak bilinen sağlık sigortası yerine kendi partisinin hazırladığı tasarının bir türlü senatodan geçmemesine isyan etti. Sonucu senatodaki oylama kurallarına bağlayan Trump, "Kuralları değiştirin yoksa sağlık reformu gibi pek çok muazzam Cumhuriyetçi yasa teklifi hiçbir zaman geçmeyecek. Zeki olun" diye seslendi.

"BU KURAL CUMHURİYETÇİ PARTİYİ ÖLDÜRÜYOR"

Cumhuriyetçi Senatonun, 60 oy kuralından şimdi kurtulmak zorunda olduğunu belirten Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamalara şöyle devam etti:

Bu kural, Cumhuriyetçi Partiyi öldürüyor ve 8 Demokratın ülkeyi kontrol etmesine izin veriyor. Senatoda 200 yasa tasarısı bekliyor. Şaka gibi. Çoktandır miadını doldurmuş kürsü işgali kuralı artık gitmeli. Bütçe uzlaşma prosedürü Cumhuriyetçileri Senatoda öldürüyor. Mitch McConnell (Senato Çoğunluk Lideri ), şimdi git 51 oy al ve kazan. Bunun zamanı geldi. Cumhuriyetçiler, 51 çoğunluk oyuna şimdi geçmezlerse Senatoda asla kazanamayacak. Sadece budala gibi gözüküyor ve vakit harcıyorlar. 8 Demokrat ABD Senatosunu tamamen kontrol ediyor. Sağlık reformu gibi pek çok muazzam Cumhuriyetçi yasa teklifi hiçbir zaman geçmeyecek. Zeki olun.

OBAMACARE'İN HALA YÜRÜRLÜKTE OLMASI TRUMP'I ÇILDIRTIYOR

Trump'ın bu açıklamaları, Cumhuriyetçi Senato liderlerinin eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan mevcut sağlık yasasının (Obamacare) büyük bölümünü iptal etmeye yönelik tüm girişimlerinin başarısız olmasının ardından geldi.

ABD Senatosu, perşembeyi cuma bağlayan gece yapılan oylamada, Cumhuriyetçi Partinin son sağlık reformu tasarısını 49'a karşı 51 oyla reddetmişti.

BEYNİNDE TÜMOR OLMASINA RAĞMEN OYLAMAYA KATILMIŞTI

Demokrat ve bağımsız senatörlerin topyekun karşı çıktığı tasarıya, üç Cumhuriyetçi temsilci de "hayır" oyu vermişti. Muhalif tarafta yer alan Cumhuriyetçiler arasında geçen hafta beyninde tümör olduğunu öğrendiği halde oylamaya katılan 80 yaşındaki John McCain'in olması oylamanın sonucunda büyük rol oynamıştı.TASARI, ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASINI KALDIRMAYI ÖNGÖRÜYORDU

"Sağlık Hizmetleri Özgürlük Yasası" (HCFA) başlığını taşıyan 8 sayfalık yeni tasarı, Obamacare çerçevesinde zorunlu olan sağlık sigortasının tamamen isteğe bağlı olmasını öngörüyordu.Yasa teklifi, ayrıca Obamacare'in 50 ve üzerinde çalışanı bulunan iş yerlerine sağlık sigortası sağlama zorunluğunu kaldırmayı hedefliyordu.Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak karşı çıktıkları kürtaj ve doğum kontrolü gibi hizmetleri sunan kamu destekli aile planlama merkezi Planned Parenhood'a sağlanan finansmanı kesecek tasarı, ayrıca eyaletlere kendi sağlık sigortası muafiyetlerini belirlemeleri için daha fazla esneklik tanınmasını da içeriyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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