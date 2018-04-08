ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert, ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırıya karşılık vermek için herhangi bir ihtimali masadan kaldırmayacağını söyleyerek, 'saldırı' mesajı verdi.

TRUMP: ESAD BÜYÜK BEDEL ÖDEYECEK

Suriye'de meydana gelen kimyasal saldırıya bir tepki de ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Duma'daki saldırının ardından Twitter'dan açıklama yapan Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın büyük bedel ödeyeceğini söyledi.

ESAD İÇİN "HAYVAN" DEYİP RUSYA VE İRAN'I SUÇLADI

Trump, Esad için "hayvan" ifadesini kullanırken Rusya ve İran'ı da Şam yönetimine verdikleri destek için kimyasal saldırıda sorumluluk sahibi olmakla suçladı.

KATLİAMDA 80 SİVİL ÖLDÜ

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 80 sivil öldü, yüzlerce sivil gazdan etkilendi.

Kaynak: haberinburada