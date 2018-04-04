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Trump 'suriye'den Çekileceğiz' Dedi, Komutanları Aksini Söyledi!
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Trump 'Suriye'den çekileceğiz' dedi, komutanları aksini söyledi!

TRUMP 'SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİZ' DEDİ, KOMUTANLARI AKSİNİ SÖYLEDİ!

ABD Başkanı Trump "Suriye'den çekileceğiz" derken, sahadaki komutanları ise henüz Suriye'de yapılması gerekenlerin sona ermediğine işaret etti.

Tarih : 04 Nisan 2018, 08:50
Puan Ver : Trump 'suriye'den Çekileceğiz' Dedi, Komutanları Aksini Söyledi!(7/10)3

ABD Başkanı Trump'ın, Baltık ülkelerinin liderleriyle beraber düzenlediği bir basın toplantısında 'Suriye'den artık çekilmek istediğini' söylese de ABD'nin Suriye'de yürüttüğü mücadelede kilit öneme sahip olan yetkililer Trump'tan farklı düşünüyor.

VOTEL: TABİİ Kİ BURADA ASKERİ GÖREV OLACAKTIR

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, ABD Merkez Komutanlığı'ndan General Joe Votel, ABD'nin DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin istikrara kavuşması için bölgede daha uzun süreli bir rolü olması gerektiğini dile getirdi:

"Önümüzde uzanan işin zor kısmı buraları istikrara kavuşturmak, insanların evlerine geri dönmesini sağlamak, yeniden yapılanmanın uzun süreli sorunlarına bakmak ve diğer işleri halletmek. Tabii ki burada askeri bir görev olacaktır."

MCGURK: CİHATÇILARA KARŞI MÜCADELE HENÜZ BİTMEDİ

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da cihatçılara karşı mücadelenin henüz bitmediğini vurguladı.

MCGURK: BU GÖREVİ TAMAMLAYACAĞIZ

Votel ile beraber Washington'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan McGurk, "IŞİD (DEAŞ) ile mücadele etmek için Suriye'deyiz. Bu bizim görevimiz ve daha görevimizi bitirmedik ve bu görevi tamamlayacağız" dedi.

ABD, NEREDEYSE HER GÜN SURİYE'DE HAVA SALDIRISI DÜZENLİYOR

Trump'ın görevden aldığı eski dışişleri bakanı Rex Tillerson, Ocak ayında DEAŞ ve El Kaide'nin geri gelmemesi ve İran'ın bölgedeki gücünü artırmaması için ABD'nin Suriye'de kalmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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