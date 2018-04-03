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Trump Suriye'den Çekileceğiz Derken Abd Münbiç'e 3. Üssü Kurdu
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Trump Suriye'den Çekileceğiz Derken ABD Münbiç'e 3. Üssü Kurdu

TRUMP SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİZ DERKEN ABD MÜNBİÇ'E 3. ÜSSÜ KURDU

Trump "Suriye'den çekileceğiz" derken Amerika, Türkiye ve ABD arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun olan Münbiç'e yeni bir üs kurdu.

Tarih : 03 Nisan 2018, 13:50
Puan Ver : Trump Suriye'den Çekileceğiz Derken Abd Münbiç'e 3. Üssü Kurdu(8/10)4

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Türkiye ve ABD arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun olan Suriye'deki Münbiç ilçesine yeni bir üs kurduğu iddia edildi. Üssün ilçede bulunan koalisyona ait 3'üncü üs olduğu belirtildi.

ABD'DEN YENİ ÜS

Halep'in Münbiç ilçesindeki PKK/YPG varlığı Türkiye ile Amerika arısında sorun olmaya devam ederken, ABD öncülüğündeki DEAŞ ile uluslararası mücadele koalisyonunun ilçenin kuzeyinde yeni bir üs daha kurduğu öne sürüldü.

3. ÜSTE ABD BAYRAĞI DALGALARINIYOR

Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan haber ve görüntülerde, kurulan üssün çevresinde çok sayıda koalisyona ait zırhlı araç bulunuyor. Yeni kurulduğu ileri sürülen üssün üzerinde ABD bayrağı dalgalanırken, üssün Menbiç'te kurulan 3'üncü üs olduğu belirtildi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASIYLA TEZAT

ABD ordusunun uygulaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasıyla çelişiyor. Ankara ile Washington arasında 'YPG'nin Menbiç'ten çıkarılması ve güvenliğin TSK ve ABD ordusu tarafından birlikte sağlanması' görüşü temelinde müzakere yürütülüyor.

2 BİN YENİ ABD ASKERİ GÖNDERİLECEK

CNN'de Pentagon muhabiri Barbara Starr'ın imzasıyla yayınlanan ve ABD ordusundan kaynaklara dayandırılan haberde, Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray yönetiminin Suriye'ye ek asker göndermeyi tartıştığı belirtildi.

Haberde, bugün toplanacak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü DEAŞ'ı yenme planını ve Suriye'ye 2000 asker daha göndermeyi gündemine alacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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