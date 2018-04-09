TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ! SURİYE'DE ASKERİ HAVA ÜSSÜNE FÜZE SALDIRISI
Suriye'nin Humus şehrinde rejime ait "Tiyas Askeri Hava üssü"ne füze saldırısı gerçekleşti. Bölgede ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
Suriye Devlet Televizyonu, Humus şehrinde rejime ait "Tiyas Askeri Hava üssü"ne füze saldırısı gerçekleştiğini duyurdu ve hava üssü yakınlarında şiddetli patlama sesleri geldiği haberini son dakika bilgisi olarak paylaştı. Hava üssünün birçok füze tarafından hedef alındığı bildirildi.
SURİYE FÜZE SALDIRISINA KARŞILIK VERDİ
Suriye askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken Suriye güçlerinin saldırıya karşılık verdiği de gelen bilgiler arasında. Konuyla ilgili üst düzey bir Amerikalı yetkiliden de açıklama geldi. Açıklamada Suriye'de Esad'a ait üsse ABD'nin saldırdığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
DONALD TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ
Öte yandan Donald Trump, Suriye'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal saldırı sonrasında sert açıklamalarda bulunmuştu. Trump açıklamasında, Esad'ın ödeyeceği bedelin büyük olacağını belirtmişti.
Kaynak: haberinburada
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