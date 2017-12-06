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TRUMP, TEL AVİV'DEKİ BÜYÜKELÇİLİĞİN KUDÜS'E TAŞINMASIYLA İLGİLİ KARARINI ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLAYACAK


Trump, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğin Kudüs'e Taşınmasıyla İlgili Kararını Çarşamba Günü Açıklayacak
Tarih : 06 Aralık 2017, 01:10
Puan Ver : Trump, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğin Kudüs'e Taşınmasıyla İlgili Kararını Çarşamba Günü Açıklayacak(5/10)1

Günlerdir devam eden ve Türkiye'nin de büyük tepkisini çeken Kudüs tartışmasında gözlerin çevrildiği Trump'tan yeni haber geldi.

KARARINI BUGÜN AÇIKLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili kararını Çarşamba günü (bugün) açıklayacak.

ÖNCE ABBAS'I ARADI

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı arayarak, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşıma niyetinde olduğunu söyledi.

ABBAS: İSTİKRARI TEHLİKEYE ATAR

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer verilen açıklamaya göre, Trump ile Abbas arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklamayı, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptı.

Açıklamada, Abbas'ın, Trump'ı bu yönde atacağı bir adımın barış sürecine zarar vereceği, bölgesel ve evrensel güvenliği ve istikrarı tehlikeye atacağı yönünde uyardığı kaydedildi.

"DOĞU KUDÜS OLMADAN FİLİSTİN DEVLETİ OLMAZ"

Ebu Rudeyne açıklamasında, "Başkan Abbas bir kez daha Arap Barış Planı ve uluslararası kararlara göre başkenti Doğu Kudüs'süz bir Filistin devletinin olamayacağı yönündeki açık tavrını dile getirdi." ifadesini kullandı.

TRUMP, BİR DİZİ GÖRÜŞME YAPTI

Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ürdün Kralı Abdullah Jordan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi de aradı ve fikrini paylaştı.

GÖZLER BUGÜN TRUMP'TA OLACAK

Bütün bu görüşmelerin ardından durumu değerlendiren Trump, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayla ilgili kararını bugün (çarşamba) açıklayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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