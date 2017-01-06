

ABD'de 20 Kasım'da başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump devir teslim öncesi yaptığı atamalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.



Trump'ın son duyurusunda ABD'nin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olarak bilinen Amerikan finans şirketlerini denetleyen Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığına, Wall Street şirketlerinin avukatlığını yapan Jay Clayton'ı aday göstermesi ortalığı karıştırdı. Seçim kampanyasında Amerikan finans sektöründe regülasyonları hafifletme vaadinde bulunan Trump, ABD'nin en büyük finansal düzenleyici kurumu olan SEC'in başına Wall Street'teki finansal bankaların ve şirketlerin avukatlığını yapmış Clayton'ı aday gösterdiğini belirtti.



Trump'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, Clayton'ın başkanlığı sayesinde ABD ekonomisinde daha çok istihdam oluşturulacağı ve finansal kuruluşlar üzerinde “güçlü gözetim” sağlanacağı bildirildi. Açıklamada, “Amerikan işletmelerine yapılan yatırımları bastıran regülasyonları iptal etmeliyiz” ifadelerine yer verildi.







KRİTİK KARARLAR ALDI



ABD'de 2008 yılında başlayan konut kredisi krizinde SEC, Wall Street'teki büyük yatırım bankalarına yeteri kadar denetim ve gözetim uygulamadığı için eleştirilmişti. SEC başkanlığına aday gösterilen Clayton, ABD'nin en büyük yatırım ve finans bankalarından olan Goldman Sachs'a 2008'de hukuki danışmanlık yapmıştı. Ayrıca yine aynı dönemde Bear Stearns'ün JP Morgan'a satılması ve ABD Hazine Bakanlığı'ndan Goldman Sachs'a yapılan tartışmalı nakit transferinde de Clayton'ın önemli rol üstendiği belirtiliyor. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Üyesi Sherrod Brown yaptığı açıklamada halen uluslararası hukuk şirketi Sullivan & Cromwell'de avukatlık yapan Clayton'ı eleştirerek “Böyle biri finans sektörünü nasıl regüle edecek merak ediyorum” dedi. Diğer yandan Clayton'ın eşi Gretchen Butler Clayton'ın da halen Goldman Sachs'ta görevli olması mevcut tartışmaları alevlendirdi.







kaynak:habertürk