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Trump, Twitter Hesabından İslam Karşıtı Videolar Paylaştı

TRUMP, TWİTTER HESABINDAN İSLAM KARŞITI VİDEOLAR PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından aşırı sağcı İngiliz partisi Britain First'in lideri Jayda Fransen'ın Müslüman karşıtı videolarını tekrar tweetleyerek paylaştı.

Tarih : 29 Kasım 2017, 20:50
Puan Ver : Trump, Twitter Hesabından İslam Karşıtı Videolar Paylaştı(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından aşırı sağcı İngiliz partisi Britain First'in lideri Jayda Fransen'ın paylaştığı Müslüman karşıtı videoları tekrar tweetledi.

MÜSLÜMANLARI ŞİDDET YANLISI GÖSTERİYOR

Şiddet içeren videoların birinde bir Müslüman gencin koltuk değnekleri bulunan Hollandalı genci dövdüğü iddia ediliyor. Bir başka videoda bir Müslümanın Hristiyanların kutsal saydığı bir heykeli kırdığı öne sürülüyor. Bir başka videoda ise Müslümanlardan oluşan bir genç topluluğun bir genci öldüresiye dövdüğü ve yukarıdan attığı iddiası yer alıyor.

VİDEOLARIN İÇERİKLERİ DOĞRULANMIŞ DEĞİL

Görüntülerin nerede çekildiğine dair bir bilgi yer almazken videoların içerikleri doğrulanmış değil.

DAHA ÖNCE İSLAM KARŞITI MESAJLAR PAYLAŞMIŞLARDI

2011 yılında kurulan Britain First adlı parti göçmenlik karşıtı. Sosyal medyada "İngiltere'nin İslamlaştığını" iddia ederek paylaştıkları mesajlarla kamuoyunun ilgisini çekmişlerdi.

GRUBUN LİDERİ TUTUKLANMIŞTI

Grubun lideri Fansen, Eylül ayında tecavüzle suçlanan Müslüman vatandaşların davası sırasında dağıttıkları bildiriler ve sosyal medyadan paylaştıkları videolarla din kaynaklı taciz uygulamak suçlamasından tutuklanmıştı.

TRUMP MÜSLÜMAN GÖÇMENLERE KAPILARI KAPATMAYA ÇALIŞMIŞTI

Trump ise çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden gelecek olanlara yönelik ABD giriş yasağı uygulamasını devreye sokmaya çalışmıştı.

TRUMP İSLAM KARŞITLARINI MUTLU ETTİ

Trump'ın tweetleri paylaşması ise Britain First partisinin Twitter hesabından sevinçle karşılandı. Bu videoları Twitter hesabından paylaşan Trump'a ise sosyal medya üzerinden tepki gösterildi.

Eşi olan milletvekili Jo Cox, "Britain First" diye bağıran aşırı sağcı biri tarafından öldürülen Brendan Cox, bu hareketi kınadığını açıkladı.

"BU DELİLİĞİ DURDUR VE PAYLAŞIMLARI GERİ AL"

Kendisinin Trump'ın arkadaşı olduğunu söyleyen sunucu ve gazeteci Piers Morgan ise "Doğruluğu teyitlenmeyen ve Britain First'in paylaştığı, ırkçı ve aşırı sağcı videoları yayımlayarak ne yaptığını sanıyorsun? Bu deliliği DURDUR ve paylaşımlarını geri al" dedi.

İngiltere'deki Müslüman Konseyi ise İngiliz hükümetinden bu yorumlara mesafe koymasını talep etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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