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Trump, Twitter'dan Doğruladı: Pompeo, Kuzey Kore Lideri Kim ile Görüştü

TRUMP, TWİTTER'DAN DOĞRULADI: POMPEO, KUZEY KORE LİDERİ KİM İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Trump, dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Pompeo ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gizlice görüştüğünü, Twitter'dan doğruladı.

Tarih : 18 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Trump, Twitter'dan Doğruladı: Pompeo, Kuzey Kore Lideri Kim İle Görüştü(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump, dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Mike Pompeo'nun geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile buluştuğunu söyledi.

ABD BASINI, GİZLİCE GÖRÜŞTÜKLERİNİ YAZMIŞTI

Reuters haber ajansı ve ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Nisan başında gizlice Kuzey Kore'ye giderek Kim Jong-un ile görüştüğünü yazmıştı.

TRUMP, İDDİALARI TWITTER'DAN DOĞRULADI

Bugün uluslararası basında yansıyan iddialar ABD Başkanı Donald Trump tarafından doğrulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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