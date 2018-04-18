TRUMP, TWİTTER'DAN DOĞRULADI: POMPEO, KUZEY KORE LİDERİ KİM İLE GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Trump, dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Pompeo ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gizlice görüştüğünü, Twitter'dan doğruladı.
ABD Başkanı Donald Trump, dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Mike Pompeo'nun geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile buluştuğunu söyledi.
ABD BASINI, GİZLİCE GÖRÜŞTÜKLERİNİ YAZMIŞTI
Reuters haber ajansı ve ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Nisan başında gizlice Kuzey Kore'ye giderek Kim Jong-un ile görüştüğünü yazmıştı.
TRUMP, İDDİALARI TWITTER'DAN DOĞRULADI
Bugün uluslararası basında yansıyan iddialar ABD Başkanı Donald Trump tarafından doğrulandı.
Kaynak: haberinburada
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