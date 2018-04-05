TRUMP VE MACRON'DAN SURİYE ZİRVESİ: ORTAK HAREKET EDECEĞİZ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda Suriye'yi görüştü.
TRUMP VE MACRON TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Fransa Cumhurbaşkanlık Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonu görüştüğü belirtildi.
WASHİNGTON'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK
Açıklamada, iki liderin hem bölgedeki istikrarın hem de iki ülkenin güvenliğinin korunması amacıyla uluslararası koalisyonla gerçekleştirdikleri faaliyetleri kararlılıkla devam ettirecekler ifade edildi. İkilinin ayrıca 24-25 Nisan tarihlerinde Washington'da yapacağı görüşme hakkında konuştukları bildirildi.
Öte yandan, Washington ziyareti Macron'un ABD'ye ilk resmi devlet ziyareti olacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bitlis'te Terör Operasyonu! Eyp Yapımında Kullanılan 1 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
- Youtube Merkezine Silahlı Saldırı Gerçekleştiren Kadının Ailesi Polisi Uyarmış: Youtube'a Gidecek
- Rusya'dan Ajan Krizinde Yeni Hamle! Bm'yi Toplantıya Çağırdı
- Tunceli Kırsalında Teröristlerde Çatışma Çıktı: 2 Uzman Çavuş Yaralandı
- Fetö'cü Asker Şarkıcı Hadise'nin Tanık Olarak Dinlenmesini Talep Etti
EKONOMİ HABERLERİ
- Turkcell: Çok Yakında Milli Yapay Zeka Geliyor
- Trump: Çin İle Savaşta Değiliz, Abd'yi Temsil Eden Aptallar Yıllar Önce Bu Savaşı Kaybetti
- Türkiye İle Ukrayna Yeni Uçuşlar İçin Anlaştı
- Savaş Resmen Başladı! Çin Ambargolu Ürün Listesini Yayınladı
- Emlakçıya Yeni Düzenleme! Artık Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Geliyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar