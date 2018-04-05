Trump Ve Macron'dan Suriye Zirvesi: Ortak Hareket Edeceğiz
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TRUMP VE MACRON'DAN SURİYE ZİRVESİ: ORTAK HAREKET EDECEĞİZ


Trump ve Macron'dan Suriye Zirvesi: Ortak Hareket Edeceğiz
Tarih : 05 Nisan 2018, 03:20
Puan Ver : Trump Ve Macron'dan Suriye Zirvesi: Ortak Hareket Edeceğiz(10/10)6

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda Suriye'yi görüştü.

TRUMP VE MACRON TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Fransa Cumhurbaşkanlık Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonu görüştüğü belirtildi.

WASHİNGTON'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Açıklamada, iki liderin hem bölgedeki istikrarın hem de iki ülkenin güvenliğinin korunması amacıyla uluslararası koalisyonla gerçekleştirdikleri faaliyetleri kararlılıkla devam ettirecekler ifade edildi. İkilinin ayrıca 24-25 Nisan tarihlerinde Washington'da yapacağı görüşme hakkında konuştukları bildirildi.

Öte yandan, Washington ziyareti Macron'un ABD'ye ilk resmi devlet ziyareti olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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